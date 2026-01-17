Capaccio Paestum, preparativi in corso per il grande Carnevale 2026: ecco le date

Il Carnevale Storico di Capaccio Paestum ritorna al suo antico splendore e c’è fermento per l’edizione 2026 della festa tanto attesa che attraverserà tutte le contrade capaccesi. Ai microfoni di InfoCilento, la dottoressa Maria Chiara Sica, coordinatrice dell’Associazione “Il Carnevale Storico di Capaccio Paestum” ha svelato in anteprima tutti i dettagli dell’evento con le relative date.

“C’è fermento e ci dobbiamo aspettare divertimento, leggerezza e libertà di espressione, quattordici Contrade sono attive per rendere la festa di Carnevale incredibilmente bella, in pratica tutte le Contrade di Capaccio Paestum hanno aderito al progetto” ha affermato la Coordinatrice che ha comunicato anche le date dell’evento.

L’inaugurazione

Il 7 febbraio presso il Next, l’Ex Tabacchificio di località Cafasso, si terrà l’inaugurazione del Carnevale Capaccese, non mancheranno laboratori e divertimento con l’illustrazione del tema scelto per ogni contrada; l’8 febbraio il Carnevale prenderà il via per le strade capaccesi con la prima sfilata dei dieci carri sul lungomare, il 14 febbraio la festa arriverà al Capoluogo, il 15 febbraio sarà la volta dell’Area Archeologica i Paestum mentre il 17 febbraio l’allegria e i colori del Carnevale arriveranno a Capaccio Scalo.

Balli, coreografie, sfilate, musica e coriandoli animeranno il Carnevale Capaccese e sono già tutti al lavoro per renderlo unico.