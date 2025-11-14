Capaccio Paestum, torna il carnevale! Costituita la nuova associazione

Capaccio Paestum celebra un nuovo inizio per il suo storico Carnevale. È stata ufficialmente costituita l’associazione “Carnevale Storico di Capaccio Paestum” con l’obiettivo di rilanciare, valorizzare e innovare la 46ª edizione della manifestazione nel 2026.

La nascita e ricostituzione dell’associazione è frutto di mesi di incontri con gli attori locali, segna un punto di svolta per l’organizzazione dell’evento, garantendo una struttura solida e una visione a lungo termine.

“Questo non è solo un cambio di nome, ma un vero e proprio nuovo inizio,” dichiara la Dott.ressa Mariachiara Sica, Presidente dell’associazione. “Stiamo lavorando per un’edizione che superi ogni aspettativa in termini di partecipazione e qualità.”

Si lavora al programma

Il programma preliminare è già in fase avanzata: quasi tutte le contrade hanno confermato la loro adesione con carri allegorici e coreografie originali. L’iniziativa gode anche della collaborazione delle associazioni di contrada, di gruppi territoriali culturali e giovanili come la Pro Loco Capaccio Paestum e il Forum dei Giovani.

L’associazione lancia un appello all’intera comunità (cittadini, commercianti e artigiani) per contribuire attivamente e/o passivamente a questa grande festa.

Il progetto associativo, la visione e il programma definitivo per l’edizione 2026 saranno presentati in una prossima Conferenza Stampa Ufficiale. Data