Capaccio Paestum, torna il carnevale! Costituita la nuova associazione

Nasce l'associazione Carnevale Storico di Capaccio Paestum, si lavora già al programma per il martedì grasso 2026

Carnevale Capaccio

Capaccio Paestum celebra un nuovo inizio per il suo storico Carnevale. È stata ufficialmente costituita l’associazione “Carnevale Storico di Capaccio Paestum” con l’obiettivo di rilanciare, valorizzare e innovare la 46ª edizione della manifestazione nel 2026.

La nascita e ricostituzione dell’associazione è frutto di mesi di incontri con gli attori locali, segna un punto di svolta per l’organizzazione dell’evento, garantendo una struttura solida e una visione a lungo termine.

Il commento

Questo non è solo un cambio di nome, ma un vero e proprio nuovo inizio,” dichiara la Dott.ressa Mariachiara Sica, Presidente dell’associazione. “Stiamo lavorando per un’edizione che superi ogni aspettativa in termini di partecipazione e qualità.”

Si lavora al programma

Il programma preliminare è già in fase avanzata: quasi tutte le contrade hanno confermato la loro adesione con carri allegorici e coreografie originali. L’iniziativa gode anche della collaborazione delle associazioni di contrada, di gruppi territoriali culturali e giovanili come la Pro Loco Capaccio Paestum e il Forum dei Giovani.

L’associazione lancia un appello all’intera comunità (cittadini, commercianti e artigiani) per contribuire attivamente e/o passivamente a questa grande festa.

Il progetto associativo, la visione e il programma definitivo per l’edizione 2026 saranno presentati in una prossima Conferenza Stampa Ufficiale. Data

