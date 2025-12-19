Capaccio Paestum, Paolino su Rio Ciorlito: «Ecco la situazione»

Ancora fasi di attesa per i lavori per il ponte sul Rio Ciorlito. Già eseguiti espropri dei terreni da parte della Provincia

A cura di Redazione Infocilento
Municipio Capaccio Paestum

Già da questa estate e anche nelle scorse settimane, il sindaco di Capaccio Paestum ha sollecitato sulla questione del ponte del Rio Ciorlito, coinvolgendo tutti gli enti competenti Provincia, Genio civile, Regione, Consorzio di bonifica ed Ente Riserva Foce Sele e Tanagro – per fronteggiare i ritardi e portare a termine i lavori.

Il commento del sindaco

“Per quanto riguarda la situazione dei lavori del ponte sul Rio Ciorlito – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – ho avuto colloqui nei giorni scorsi con gli uffici preposti della Provincia di Salerno, i cui funzionari mi hanno ragguagliato sulla situazione e comunicato che i lavori riprenderanno a brevissimo. Al momento la Provincia è in attesa dell’imminente parere della Soprintendenza riguardo all’istruttoria presentata (unitamente al Comune di Capaccio Paestum) sulla variante progettuale. La Provincia ha poi già provveduto al pagamento degli espropri dei terreni adiacenti alle famiglie interessate e ha pagato l’Enel per quanto riguarda lo spostamento dei tralicci che bisogna traslare”.

“Apprendiamo dalla stampa che sulla questione vi è anche l’interesse parlamentare attraverso un’interrogazione volta a sollecitare il termine dei lavori. Questo ci fa piacere e sicuramente contribuirà alla risoluzione di ogni ritardo”, conclude Paolino.

Leggi anche:

Sessa Cilento celebra il re del bosco con Le Notti del Solengo

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Fratelli d'Italia Campania

Fratelli d’Italia definisce la squadra in Regione: Sangiuliano capogruppo e Fele vice

Fratelli d'Italia Campania definisce i vertici in Consiglio: Gennaro Sangiuliano eletto capogruppo…

Cineteatro De Filippo

Agropoli: l’Istituto Comprensivo Vairo celebra le festività con il tradizionale concerto di Natale

L'evento si terrà nella giornata di lunedì 22 dicembre presso la prestigiosa…

Bernardo Mottola

Il sindaco Bernardo Mottola compie 60 anni e organizza una festa per tutta la comunità di Monteforte Cilento

Il sindaco Bernardo Mottola invita Monteforte Cilento e i comuni vicini al…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.