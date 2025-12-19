Capaccio Paestum, Paolino su Rio Ciorlito: «Ecco la situazione»

Già da questa estate e anche nelle scorse settimane, il sindaco di Capaccio Paestum ha sollecitato sulla questione del ponte del Rio Ciorlito, coinvolgendo tutti gli enti competenti Provincia, Genio civile, Regione, Consorzio di bonifica ed Ente Riserva Foce Sele e Tanagro – per fronteggiare i ritardi e portare a termine i lavori.

“Per quanto riguarda la situazione dei lavori del ponte sul Rio Ciorlito – dichiara il Sindaco Gaetano Paolino – ho avuto colloqui nei giorni scorsi con gli uffici preposti della Provincia di Salerno, i cui funzionari mi hanno ragguagliato sulla situazione e comunicato che i lavori riprenderanno a brevissimo. Al momento la Provincia è in attesa dell’imminente parere della Soprintendenza riguardo all’istruttoria presentata (unitamente al Comune di Capaccio Paestum) sulla variante progettuale. La Provincia ha poi già provveduto al pagamento degli espropri dei terreni adiacenti alle famiglie interessate e ha pagato l’Enel per quanto riguarda lo spostamento dei tralicci che bisogna traslare”.

“Apprendiamo dalla stampa che sulla questione vi è anche l’interesse parlamentare attraverso un’interrogazione volta a sollecitare il termine dei lavori. Questo ci fa piacere e sicuramente contribuirà alla risoluzione di ogni ritardo”, conclude Paolino.