Capaccio Paestum: inaugurata sede di “Forza Italia”. Quaglia candidato alle Regionali

E’ stata inaugurata ieri sera, martedì 29 luglio, in via Italia ’61, nel cuore di Capaccio Scalo, la Segreteria Comunale di Forza Italia di Capaccio Paestum – Sezione Silvio Berlusconi.

Gli interventi

Ad intervenire durante la serata l’On. Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, Maurizio De Rosa, Segretario di Forza Italia di Capaccio Paestum, Maria Rosaria Picariello, ex assessore comunale nella compagine guidata da Franco Alfieri che ha fatto il suo ingresso nel partito in cui è stata nominata coordinatrice regionale di Azzurro Donna Campania e Angelo Quaglia, presidente del Consiglio Comunale di Capaccio Paestum. Martusciello ha annunciato che sarà proprio Quaglia il candidato capaccese di Forza Italia per le prossime regionali.

Una nuova pagina per l’ex assessore ai servizi sociali

Picariello non ha mancato di esprimere la sua gratitudine verso l’ex sindaco Alfieri e ha sottolineato di non aver avuto la vicinanza di quello che era il suo partito, il PD, nel periodo più difficile della storia politica capaccese che l’ha vista coinvolta nelle vicende giudiziarie che ancora stanno interessando Alfieri. Le accuse contro la Picariello si sono rivelate non fondate e il fascicolo che la riguardava è stato archiviato. Una nuova pagina per l’ex assessore ai servizi sociali che ha fatto sapere di avere ancora tanta energia e tanta voglia di essere attiva nella politica per il bene della sua città.