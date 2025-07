Capaccio Paestum: in corso il completamento della cupola geodetica di Gromola

Procedono i lavori di completamento della cupola geodetica di Gromola, finanziati con fondi del Pnrr. E’ in corso il montaggio del telone di copertura che avvolge la struttura con un doppio strato di telo in pvc di colore bianco a elevato risparmio energetico.

I lavori

Nel contempo, sono in fase di realizzazione la pavimentazione interna e la sistemazione dell’area esterna, che prevede la creazione di percorsi pedonali, carrabili e posti auto. Un ulteriore elemento innovativo riguarda il blocco servizi, che sarà dotato di un impianto fotovoltaico, un intervento che contribuirà significativamente al risparmio energetico della struttura.

Il completamento della cupola geodetica offrirà agli studenti delle scuole della zona nuovi spazi adeguati per lo svolgimento di attività sportive. Inoltre, la struttura sarà messa a disposizione della contrada e dei cittadini per diverse attività sportive e ricreative, creando un importante punto di aggregazione per l’intera comunità.

Le dichiarazioni

“Il progetto di realizzazione della cupola geodetica rappresenta una grande opportunità per la nostra comunità – spiega il sindaco Gaetano Paolino – non solo stiamo creando spazi moderni e funzionali per gli studenti, ma stiamo anche investendo in infrastrutture sostenibili”.