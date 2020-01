Capaccio: cupola geodetica a Gromola, ritardi a Torre

CAPACCIO PAESTUM. 80500 euro per posizionare una delle cupole geodetiche in località Gromola. L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di dare il via all’installazione della struttura nella frazione del Comune, alle spalle degli istituti scolastici. Ciò al fine di dotarli di una location idonea per attività connesse a quelle scolastiche e di intrattenimento.

Una seconda cupola a Torre

Sono tre le cupole geodetiche in possesso del Comune di Capaccio Paestum. Una seconda verrà installata in località Torre di Mare, su un suolo privato. Il sindaco Alfieri, nei mesi scorsi, annunciò di essere in trattativa con i proprietari per ottenerlo senza costi per l’Ente. Ciò potrebbe aver fatto slittare l’avvio delle procedure per il posizionamento della sfera.

Le cupole geodetiche vennero acquistate per permettere lo svolgimento al loro interno della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ma l’installazione a Paestum, a ridosso dei templi, creò non poche polemiche.

Il Comune di Capaccio Paestum, oltre all’ingente spesa per il loro acquisto, pari a 629mila euro, ha dovuto stipulare un contratto oneroso per la locazione di immobili a Capaccio Scalo dove collocare le strutture in attesa di riposizionarle.