Capaccio Paestum, il sindaco Paolino: “Al lavoro per la tutela dei lavoratori Paistom”

Garantire la continuità dei servizi comunali e tutelare i lavoratori somministrati all’Azienda Speciale Paistom sono priorità fondamentali per l’amministrazione di Capaccio Paestum guidata dal Sindaco Gaetano Paolino.

La nota del sindaco

“Abbiamo a cuore il futuro dei lavoratori e, al tempo stesso, la qualità e l’efficienza dei servizi comunali erogati attraverso Paistom – sottolinea il sindaco Paolino – per questo, contestualmente alla proroga del contratto con l’attuale agenzia interinale, sarà avviata una gara ad evidenza pubblica per individuare una nuova società per la somministrazione di lavoro temporaneo. Parallelamente, proseguirà la procedura di selezione interna per Paistom, già avviata con delibera di Giunta. In tempi brevi – conclude il Sindaco – e anche grazie alle recenti nomine nella governance dell’Azienda Speciale, procederemo con una riorganizzazione strutturale della società in house, sia sul piano organizzativo che economico, con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti e di qualità”.