Capaccio Paestum, i sindaci di ieri si raccontano: ecco l’iniziativa di “Borgate in comune”

A Capaccio Capoluogo, presso la sede municipale, si è tenuta ieri unimportante incontro di grandissimo spessore storico e culturale: “Silenzio in aula – 60 anni di Capaccio Paestum”, questa la denominazione dell’evento ideato dall’Associazione “Borgate in Comune” presieduta da Antonio Quaglia e vicepresieduta da Giacomo D’Anetra, con il contributo del Forum dei Giovani e della Pro Loco di Capaccio Paestum.

L’incontro

L’incontro ha riunito i sindaci della Città dei Templi del passato che si sono raccontati e confrontati ripercorrendo le tappe più significative della loro storia politico-amministrativa e di quella della Città, gli amministratori hanno donato ai giovani consigli utili alla luce della loro esperienza.

Gli interventi

Presenti gli ex sindaci Gaetano Fasolino, Paolo Paolino, Pietro De Simone e Vincenzo Sica accolti dall’attuale sindaco, Gaetano Paolino. Emozionante anche il contributo video dedicato ai compianti sindaci Salvatore Paolino e Pasquale Marino.

“Porto a casa i sorrisi e i racconti di oggi, convinto che la nostra Capaccio Paestum abbia ancora tantissimo da dire ed io sarò pronto a darle voce” ha fatto sapere D’Anetra che ha voluto fortemente l’incontro e che ha ringraziato tutti i partecipanti e quanti hanno collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa che ha ricevuto il plauso degli intervenuti tra ricordi e commozione.

L’evento integrale potrà essere seguito e rivisto prossimamente su Canale 79 di InfoCilento.