Capaccio Paestum: gli auguri del sindaco Paolino ai dipendenti e alla comunità

Capaccio Paestum ha vissuto e sta vivendo dei momenti complicati, ma il Primo Cittadino ha invitato tutti ad avere tanta fiducia

A cura di Alessandra Pazzanese

Un momento di condivisione e anche di festa quello che ha organizzato, questa mattina, l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, insieme ai dipendenti e ai collaboratori del Comune e ad alcuni consiglieri comunali per augurare a tutti buon Natale presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale di Capaccio Capoluogo.

Il messaggio del primo cittadino

Capaccio Paestum ha vissuto e sta vivendo dei momenti complicati, ma il Primo Cittadino ha invitato tutti ad avere tanta fiducia: “Abbiamo portato delle innovazioni tutti insieme! in questo periodo, da sette mesi amministro questa Città e ho apprezzato molto l’impegno di alcuni di voi, tanti persone che erano diffidenti, spero possano essersi ricredute perché quello che stiamo provando a fare è mettere insieme tante cose.

Stiamo provando a lavorare concretamente, senza interessi personali, con quel rispetto per la legalità che deve essere un principio fondante e imprescindibile” ha affermato Paolino durante il suo discorso accennando anche all’impegno per tutelare i lavoratori e la società Paistom che ha vissuto periodi difficilissimi con il rischio di licenziamento per tanti dipendenti.

Attesa per il consiglio comunale di questa sera

“Siamo come in una famiglia, dobbiamo provare a creare una famiglia, a questo tengo tantissimo e chi vuole lavorare nell’interesse esclusivo della gente è ben accetto” ha concluso Paolino augurando a tutti delle serene festività e, oltre ad estendere gli auguri alla Comunità, al termine dell’incontro, ai microfoni di InfoCilento, non ha mancato di accennare all’atteso Consiglio Comunale di questa sera.

