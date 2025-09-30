Capaccio Paestum, giallo sulla morte di Taras Stromillo Ivayshyn: emergono nuovi elementi. Attesa per l’autopsia

Il giovane Taras avrebbe sentito la madre alle due di notte e quindi poco prima dell'alba di domenica

A cura di Alessandra Pazzanese

Sarà l’esame autoptico che sarà effettuato giovedì mattina presso l’ospedale Ruggi di Salerno, a chiarire le cause che hanno portato alla prematura morte del giovane Taras Stromillo Ivayshyn.

La ricostruzione dei fatti

Il giovane ventisettenne lavorava come receptionist in un noto hotel di località Laura, a Capaccio Paestum ed è stato nella piscina dello stesso hotel che, all’alba di domenica mattina, è stato ritrovato senza vita dal personale, dai suoi colleghi. Una scena agghiacciante che ha portato i presenti ad allertare subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli al Comando del Capitano Giuseppe Colella con i colleghi del nucleo investigativo, poco dopo sono giunti, per i rilievi del caso, anche i RIS di Salerno.

La novità

Oltre alla data dell’autopsia c’è un altro elemento che si aggiunge alla ricostruzione della drammatica vicenda, il giovane Taras, di origini ucraine ma residente in Italia e adottato dal compagno della madre, avrebbe sentito la madre alle due di notte e quindi poco prima dell’alba di domenica. Che cosa sia accaduto dopo resta da chiarire: sembrerebbe che il ragazzo si sia trattenuto, al termine del turno di lavoro, con due colleghi a bordo piscina, un uomo e una donna fidanzati tra di loro. La donna, al mattino, è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum a causa di un trauma facciale, nello specifico un grosso livido vicino all’occhio, l’uomo, invece, presentava sotto all’occhio un piccolo taglio.

Indagini in corso

I due avrebbero raccontato di ricordare poco della serata. Sono tutti elementi che lasciano aperta ogni pista: il giovane Taras potrebbe essere deceduto per un incidente, per un gesto volontario, per un malore o per l’esito drammatico di una discussione. Nulla è certo e sul caso, in attesa dell’autopsia, si continua ad indagare. I titolari dell’hotel si sono rivolti ad un legale per seguire, passo dopo passo, tutti gli sviluppi della vicenda e anche la famiglia di Taras ha nominato un legale di fiducia affinché si faccia luce sul caso. La morte del giovane ha lasciato intere comunità, che gli volevano bene, sconvolte.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Funghi

Alburni e Vallo di Diano: scattano i controlli sulla raccolta funghi

Verifiche sul territorio per contrastare pratiche scorrette che possano danneggiare il sottobosco

Agenzia delle Entrate

Codacons diffida l’Agenzia delle Entrate di Salerno: “Giorni di attesa per avere una prenotazione”

Una situazione paradossale che rende incoerente il servizio e disorienta cittadini e…

Dario Trivelli

Futani aderisce alla campagna “R1PUD1A” di Emergency

All’iniziativa parteciperanno il Sindaco Dario Trivelli e Peppino Fiordelisi, coordinatore area Campania…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.