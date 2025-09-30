Capaccio Paestum, giallo sulla morte di Taras Stromillo Ivayshyn: emergono nuovi elementi. Attesa per l’autopsia

Sarà l’esame autoptico che sarà effettuato giovedì mattina presso l’ospedale Ruggi di Salerno, a chiarire le cause che hanno portato alla prematura morte del giovane Taras Stromillo Ivayshyn.

La ricostruzione dei fatti

Il giovane ventisettenne lavorava come receptionist in un noto hotel di località Laura, a Capaccio Paestum ed è stato nella piscina dello stesso hotel che, all’alba di domenica mattina, è stato ritrovato senza vita dal personale, dai suoi colleghi. Una scena agghiacciante che ha portato i presenti ad allertare subito i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agropoli al Comando del Capitano Giuseppe Colella con i colleghi del nucleo investigativo, poco dopo sono giunti, per i rilievi del caso, anche i RIS di Salerno.

La novità

Oltre alla data dell’autopsia c’è un altro elemento che si aggiunge alla ricostruzione della drammatica vicenda, il giovane Taras, di origini ucraine ma residente in Italia e adottato dal compagno della madre, avrebbe sentito la madre alle due di notte e quindi poco prima dell’alba di domenica. Che cosa sia accaduto dopo resta da chiarire: sembrerebbe che il ragazzo si sia trattenuto, al termine del turno di lavoro, con due colleghi a bordo piscina, un uomo e una donna fidanzati tra di loro. La donna, al mattino, è stata soccorsa dall’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum a causa di un trauma facciale, nello specifico un grosso livido vicino all’occhio, l’uomo, invece, presentava sotto all’occhio un piccolo taglio.

Indagini in corso

I due avrebbero raccontato di ricordare poco della serata. Sono tutti elementi che lasciano aperta ogni pista: il giovane Taras potrebbe essere deceduto per un incidente, per un gesto volontario, per un malore o per l’esito drammatico di una discussione. Nulla è certo e sul caso, in attesa dell’autopsia, si continua ad indagare. I titolari dell’hotel si sono rivolti ad un legale per seguire, passo dopo passo, tutti gli sviluppi della vicenda e anche la famiglia di Taras ha nominato un legale di fiducia affinché si faccia luce sul caso. La morte del giovane ha lasciato intere comunità, che gli volevano bene, sconvolte.