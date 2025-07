Capaccio Paestum, dubbi sull’antenna 5G: ecco cosa ne pensano i cittadini

Il Comitato Cittadino “Capaccio Bella” ha avviato una raccolta firme per chiedere la delocalizzazione dell’antenna 5G installata presso il Capoluogo, di preciso, in via Cupone. Grande risposta da parte dei cittadini che hanno firmato la petizione proposta dal Comitato.

I dubbi

I cittadini hanno sollevato dubbi sulla questione. Apertura verso le nuove tecnologie, ma anche preoccupazione per gli effetti che l’antenna potrà avere sul suggestivo panorama del Capoluogo e sulla salute dei cittadini. Molti residenti hanno espresso il desiderio di vedere l’antenna spostata in un’area meno impattante, che garantisca comunque l’efficienza del servizio ma senza compromettere l’armonia del paesaggio o suscitare preoccupazioni tra la popolazione.