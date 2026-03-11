Attualità

Capaccio Paestum, Cittadinanza Attiva: “criticità sul Biodigestore di via Gaiarda”. A InfoCilento Ernesto Franco

L'impianto di biometano, secondo cittadini, imprenditori agricoli e operatori turistici e, come riportato dal gruppo di "Cittadinanza Attiva" potrebbe compromettere l'area rurale

Alessandra Pazzanese

Da “Cittadinanza Attiva”, comitato cittadino di Capaccio Paestum coordinato da Ernesto Franco, da sempre attivo anche a tutela dell’ambiente, sono state sollevate numerose criticità riguardo al progetto del “Biodigestore” da realizzare in località Gaiarda.

Le criticità

L’impianto di biometano, secondo cittadini, imprenditori agricoli e operatori turistici e, come riportato dal gruppo di “Cittadinanza Attiva” potrebbe compromettere l’area rurale che è un vero e proprio distretto in cui negli ultimi anni sono fioriti investimenti significativi legati al turismo di qualità e alla residenzialità, il luogo è diventato, dunque, un tessuto vivo fatto di aziende casearie e ville residenziali che subirebbero un grave danno patrimoniale e biologico.

Il progetto

La vicinanza, inoltre, a siti di importanza globale come l’area Archeologica di Paestum, distante circa due chilometri dall’area, inserisce il progetto in un alveo di criticità paesaggistiche non trascurabili. Il progetto non sarebbe neanche in linea con il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e potrebbe compromettere la qualità dell’aria anche per gli abitanti di Capaccio Capoluogo.

Ai microfoni di InfoCilento a fare il punto della situazione proprio il coordinatore di “Cittadinanza Attiva”, Ernesto Franco che ha spiegato, nei dettagli, le criticità che comporterebbe la realizzazione dell’impianto nella zona

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Ascea, Fondazione Alario

Ascea ospita “EnergyLab – Short Winter School”, energia sostenibile nel Cilento: sabato la presentazione

La presentazione si terrà sabato 14 marzo presso la Fondazione Alario

San Mauro Cilento: alla scoperta della mela “uaitanedda”, un frutto antico simbolo di biodiversità

Si tratta di un frutto antico, storicamente coltivano nel paese cilentano e che rappresenta ancora oggi un fulcro fondamentale per la biodiversità locale

Napoli panorama

Turismo: Terre del Bussento alla BMT di Napoli per promuovere il territorio

La partecipazione rappresenta un’importante occasione per proseguire il percorso di promozione e valorizzazione del territorio del Bussento

Municipio Eboli

Eboli, convocato il Consiglio comunale: c’è la data

Il consiglio comunale è convocato per il 31 marzo

“Detto tra Noi podcast”: diciannovesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Giuseppe Monzo

Ascea in lutto: addio a Giuseppe Monzo, storico pilastro dello sport e del calcio giovanile

Scomparsa Giuseppe Monzo: Ascea in lutto per lo storico presidente della Provelia. Il ricordo di un uomo che ha segnato lo sport e la crescita dei giovani cilentani

Reflui Foce Sele

Reflui bufalini nella Piana del Sele: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali, servono impianti moderni, non solo sequestri”

A pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12.000 metri quadri a Foce Sele, la Piana del Sele torna al centro dell’attenzione per l’ennesima emergenza ambientale legata alla gestione dei reflui degli allevamenti bufalini

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 11 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Capaccio Paestum: sala gremita per la presentazione del Forum dei giovani ai cittadini

A mettere in evidenza i motivi per cui è fondamentale che i giovani siano cittadinanza attiva, ai microfoni di InfoCilento il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno

San Mauro Cilento

San Mauro Cilento: 1,2 mln di euro per la rigenerazione urbana tra Casal Soprano e Casal Sottano

Il progetto prevede una serie di opere che interesseranno diverse zone del territorio comunale, tra cui via Pasquale Di Gregorio e la strada Ratto – Vallongella

Campolongo rifiuti

Eboli, rifiuti in spiaggia a Campolongo, insorge l’Ente Riserve Naturali: “necessario chiudere la sbarra dello spartifuoco S3”

L’Ente Riserve Naturali Monti Eremita Marzano torna a sollecitare con forza il Comune di Eboli affinché provveda con urgenza al ripristino e alla chiusura della sbarra situata lungo lo spartifuoco S3 di Campolongo

Eboli, moto

Eboli, moto sfrecciano lungo Viale Amendola: cittadini esasperati chiedono interventi al sindaco

I cittadini denunciano episodi sempre più frequenti di guida pericolosa e lanciano un appello al sindaco Mario Conte chiedendo controlli e verifiche con le telecamere di sorveglianza