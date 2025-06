Capaccio Paestum, Caramante: “Sarà un’opposizione forte, decisa e propositiva”

Alla cerimonia di proclamazione dei consiglieri eletti a Capaccio Paestum, tenutasi ieri presso l’aula consiliare di Capaccio Capoluogo, era presente anche Carmine Caramante, candidato a sindaco del comune e, all’esito del voto, tra i banchi dell’opposizione insieme al candidato consigliere della sua compagine Fermando Maria Mucciolo della lista Fratelli d’Italia.

I componenti dell’opposizione per il gruppo di Simona Corradino

A far parte dell’opposizione, per il gruppo a sostegno di Simona Corradino, oltre al candidato sindaco non eletto, anche Luigi Delli Priscoli (Simona Corradino sindaco); Domenico Di Riso (Forza Capaccio Paestum); Marianna Ruggiero (Popolo di Capaccio Paestum).

Caramente: “porterò avanti le mie idee e le mie proposte”

Caramante, dopo l’incontro, tenutosi in un clima molto disteso tanto che il gruppo di minoranza ha anche scattato la foto istituzionale ufficiale insieme al sindaco Paolino e ai consiglieri di maggioranza, ai microfoni di InfoCilento ha precisato che la loro sarà un’opposizione forte, decisa e determinata e che, in un clima democratico, porterà comunque avanti le sue idee e le sue proposte.

Caramante, nei giorni scorsi, aveva sottolineato che l’amministrazione era in ritardo con la proclamazione degli eletti e in un momento così delicato per Capaccio Paestum, comune con un forte afflusso turistico che si accinge a vivere l’estate, i ritardi nel comporre la Giunta non avrebbero fatto il bene della città.