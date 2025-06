Capaccio Paestum, ufficializzata la composizione del consiglio comunale. La settimana prossima sarà svelata la giunta

Inizia ufficialmente l’era di Gaetano Paolino alla guida del comune di Capaccio Paestum. Dopo le verifiche tecniche sull’esito del voto si è proceduto alla proclamazione degli eletti.

Il consiglio comunale

Ufficializzata, così, la composizione del consiglio comunale. Per la maggioranza: Angelo Quaglia, Antonio Mastrandrea, Mariarosaria Giuliano (lista Capaccio Paestum nuovi orizzonti); Luca Sabatella, Antonio Agresti, Pamela Volpe (Paolino Sindaco); Igor Ciliberti, Eustachio Voza (Capaccio Paestum nel cuore); Gianmarco Scariati, Adele Renna (Capaccio Paestum sostenibile e solidale).

Per il gruppo a sostegno di Simona Corradino, oltre al candidato sindaco non eletto, ci saranno in assise Luigi Delli Priscoli (Simona Corradino sindaco); Domenico Di Riso (Forza Capaccio Paestum); Marianna Ruggiero (Popolo di Capaccio Paestum).

Infine, per la coalizione di Carmine Caramante, oltre al candidato sindaco non eletto, entra in consiglio Fermando Maria Mucciolo della lista Fratelli d’Italia.

Il “nodo” giunta

“Sto lavorando da giorni su questioni delicate” ha detto il sindaco Paolino dopo aver ringraziato gli uffici comunali e la commissione elettorale. Poi ha annunciato che la settimana prossima verrà annunciata la giunta, la cui composizione dovrà essere portata all’attenzione del consiglio comunale.