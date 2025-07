Capaccio Paestum: capoluogo senz’acqua per 3 giorni. Parola ai cittadini

L’emergenza idrica è un problema che sta mettendo in ginocchio tutto il territorio. Manca l’acqua per diverse ore al giorno in tanti comuni, gli appelli e le ordinanze comunali antispreco si susseguono e i cittadini lamentano tante difficoltà.

Il problema

Un problema che riguarda tutti, dunque, ma in modo particolare gli abitanti di Capaccio Capoluogo che hanno denunciato di essere rimasti senz’acqua anche per tre giorni consecutivi e di essersi ritrovati ad affrontare tutti i disagi legati alla carenza idrica e al grande caldo estivo.

La parola ai cittadini

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento li hanno raggiunti per farsi raccontare cosa sta accadendo, quali soluzioni prospettano per risolvere il problema e come stanno vivendo questa situazione d’emergenza.