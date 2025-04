Capaccio Paestum al voto: Simona Corradino presenta la sua candidatura

Simona Corradino ha indicato le linee guida di un programma elettorale per Capaccio Paestum incentrato su moralità pubblica, legalità, trasparenza e buona amministrazione. Il candidato ha sottolineato l’importanza di un gruppo “coeso, capace e trasparente” per guidare la città.

Priorità: servizi efficienti, sicurezza e sviluppo sostenibile

Corradino ha posto l’accento sulla necessità di assicurare alla collettività servizi efficienti ed accessibili, con particolare attenzione alle famiglie più modeste. Tra le priorità indicate figurano anche la sicurezza sul territorio e uno sviluppo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e del patrimonio culturale locale.

Impegno per il sociale, l’economia locale e una tassazione equa

Il programma di Simona Corradino prevede un miglioramento della sicurezza sociale e della sanità, il completamento delle opere pubbliche in corso e il sostegno allo sviluppo del commercio locale, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo. Un punto centrale è rappresentato dalla volontà di introdurre una tassazione giusta, eliminando sprechi e costi eccessivi.

Tutela dei lavoratori e clima di fiducia

Il candidato sindaco si è impegnato ad assicurare ai lavoratori dei servizi pubblici stipendi giusti ed equi, nel rispetto dei contratti collettivi, con l’obiettivo di eliminare sperperi e “inutili e dispendiose rendite di posizione”. Corradino ha promesso di garantire un clima di fiducia e di pacificazione per favorire l’aumento delle opportunità di lavoro, del benessere e della promozione sociale e territoriale.

Un’alternativa all’amministrazione del potere

“Il nostro progetto è una Amministrazione corretta, efficiente, trasparente, senza gli abusi di chi pensando solo a pianificare il proprio potere non lavora per salvaguardare e garantire il benessere di tutti cittadini”, ha dichiarato Simona Corradino, delineando la sua proposta come un’alternativa all’attuale gestione.