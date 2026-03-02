Attualità

Capaccio Paestum, al via il restyling del “Mario Vecchio”: aggiudicati i lavori per oltre 600mila euro

L'Amministrazione Paolino aggiudica l'appalto per la riqualificazione dello storico impianto "Mario Vecchio" a Capaccio Scalo. Nuovi campetti e barriere abbattute

Ernesto Rocco
Stadio Mario Vecchio

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum punta al potenziamento delle proprie infrastrutture sportive. Attraverso una determinazione del responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, si è concluso l’iter procedurale per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo “Mario Vecchio” situato a Capaccio Scalo. Un intervento atteso che mira a restituire alla comunità una struttura moderna, sicura e, soprattutto, inclusiva.

Un progetto finanziato dal Fondo Sport e Periferie

Il piano di restyling, approvato originariamente nel 2023, ha trovato copertura economica grazie al bando “Fondo Sport e Periferie”. L’investimento complessivo per l’esecuzione delle opere ammonta a 637.411,64 euro (al netto dell’IVA). Questo stanziamento permetterà di intervenire in maniera radicale su uno dei poli sportivi più significativi del territorio, garantendo standard qualitativi elevati e una migliore fruibilità degli spazi.

Inclusione e nuove strutture: i dettagli dell’intervento

Il progetto non si limita a un semplice ammodernamento estetico, ma punta all’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire l’accessibilità universale. Tra le opere principali figurano il rifacimento completo degli spogliatoi e la realizzazione di due nuovi campetti polivalenti dotati di manto in erba sintetica di ultima generazione. Queste nuove aree di gioco sono state progettate con una specifica attenzione alle attività dedicate ai diversamente abili, confermando la vocazione sociale dell’impianto.

Le dichiarazioni del Sindaco Gaetano Paolino

“Portiamo a termine – dichiara il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino – un altro iter procedurale che presentava dei rallentamenti. Il “Mario Vecchio” è una struttura sportiva storica di questo territorio e merita la massima attenzione e rapidità negli interventi di riqualificazione e miglioramento. A breve, quindi, potranno iniziare i lavori che daranno ulteriori spazi per l’attività sportiva ai nostri bambini e giovani e alle associazioni e società sportive che usufruiscono dell’impianto”.

L’avvio dei cantieri, previsto a stretto giro, segnerà dunque una nuova stagione per lo sport locale, offrendo nuove opportunità di aggregazione e crescita per le giovani generazioni e le realtà associative del comprensorio.

