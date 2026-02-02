Capaccio: durante l’Open Day dell’IIS Piranesi presentato il percorso quadriennale

Porte aperte presso l'IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum per l'Open day che ha permesso a tutti, soprattutto agli studenti che dovranno iscriversi alle scuole superiori, di visitare l'Istituto.

Alessandra Pazzanese

Porte aperte presso l’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum per l’Open day che ha permesso a tutti, soprattutto agli studenti che dovranno iscriversi alle scuole superiori, di visitare l’Istituto.

L’Open Day

Laboratori dimostrativi, docenti, studenti e personale pronti a spiegare ogni dettaglio relativo alla scuola e alla didattica e tanta partecipazione per la giornata che ha offerto l’occasione giusta per presentare la vera novità della Scuola, il percorso quadriennale che permetterà agli studenti di acquisire le competenze utili da spendere nel mondo del lavoro.

Ai microfoni di InfoCilento a raccontare la Scuola, con le sue novità, il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Cerrone che ha raccontato che il percorso quadriennale 4+2 in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera che prevede quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione professionale e due anni di alta specializzazione tecnica e l’accesso diretto alle professioni richieste attraverso il collegamento reale con le imprese, il percorso apre, dunque, diverse strade ai giovani che lo intraprendono in vista delle loro scelte future.

Condividi questo articolo
Nessun commento
San Biagio

San Biagio: storia, miracoli e la tradizione del 3 febbraio

Scopri la storia di San Biagio, il santo protettore della gola. Dalle…

Concepita Sica
Concepita Sica
Dante Il Mio Paradiso

Salerno: “Il mio Paradiso. Dante Profeta di Speranza”, la Mostra Multimediale al Museo Diocesano

Dall'8 febbraio al via la mostra dedicata alla riscoperta della figura di…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
donazioni del sangue

Agropoli, AVIS: ecco il calendario delle raccolte sangue per febbraio 2026

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato il calendario delle raccolte sangue…

Gabriella Lancuba
Gabriella Lancuba
Lavori in corso

Eboli, lavori Terna sulla SS19: modifiche alla viabilità il 9 e 10 febbraio 2026

Ecco le regole per la viabilità. Limitazioni per consentire opere di realizzazione…

Antonio Elia
Antonio Elia
Tangenziale Salerno incidente

Incidente sulla tangenziale di Salerno: scontro tra sei auto e traffico paralizzato

Grave incidente sulla tangenziale di Salerno prima di Mariconda. Scontro tra sei…

Federica Inverso
Federica Inverso
Mostra di più