Capaccio: durante l’Open Day dell’IIS Piranesi presentato il percorso quadriennale

Porte aperte presso l’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum per l’Open day che ha permesso a tutti, soprattutto agli studenti che dovranno iscriversi alle scuole superiori, di visitare l’Istituto.

L’Open Day

Laboratori dimostrativi, docenti, studenti e personale pronti a spiegare ogni dettaglio relativo alla scuola e alla didattica e tanta partecipazione per la giornata che ha offerto l’occasione giusta per presentare la vera novità della Scuola, il percorso quadriennale che permetterà agli studenti di acquisire le competenze utili da spendere nel mondo del lavoro.

Ai microfoni di InfoCilento a raccontare la Scuola, con le sue novità, il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Cerrone che ha raccontato che il percorso quadriennale 4+2 in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera che prevede quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione professionale e due anni di alta specializzazione tecnica e l’accesso diretto alle professioni richieste attraverso il collegamento reale con le imprese, il percorso apre, dunque, diverse strade ai giovani che lo intraprendono in vista delle loro scelte future.