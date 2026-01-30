Capaccio: l’IIS Ipsar Piranesi attiva il percorso quadriennale in enogastronomia

Dall’anno scolastico 2026/27, per l’IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum sarà attivato il nuovo percorso quadriennale in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera IP 22 dell‘indirizzo IPSSEOA, nell’ambito della filiera tecnologico-professionale del 4+2.

Nuove offerte formative

Una nuova offerta formativa che permetterà agli studenti che si stanno formando nel settore alberghiero di acquisire maggiori competenze fortemente spendibili nel mondo del lavoro. Per presentare il nuovo importante percorso sono stati attivati degli Open Day, il prossimo si terrà sabato, 31 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso le sedi dell’Istituto.

Grande partecipazione agli open day

Gli Open Day stanno riscuotendo grande successo con una forte partecipazione. “I nostri docenti ed allievi degli Indirizzi Liceali e dell’IPSSEOA stanno accogliendo famiglie e studenti per illustrare la nostra articolata offerta formativa. Dal prossimo anno scolastico sarà attivato il percorso quadriennale in Enogastronomia ed ospitalità alberghiera, che sta destando già grande interesse in tutte le sedi.

Il nostro personale di segreteria ha seguito molte famiglie nella compilazione della domanda di iscrizione. Gli uffici restano a disposizione per tutto il periodo delle iscrizioni per fornire il necessario supporto” ha fatto sapere il Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Cerrone che ai microfoni di InfoCilento ha svelato i dettagli del nuovo percorso formativo.