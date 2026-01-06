Campolongo di Eboli, Maratea: “Servono interventi immediati e coordinati sulla fascia costiera”

Nuovo episodio di violenza a Campolongo di Eboli, dove nelle ultime ore un uomo è rimasto ferito al termine di un litigio degenerato. Un fatto che, secondo il consigliere comunale Vito Maratea, “non può essere considerato isolato”, soprattutto alla luce di quanto accaduto solo pochi mesi fa, quando nella stessa zona un uomo venne ucciso a coltellate.

La posizione del consigliere comunale, Vito Maratea

“Due eventi così ravvicinati impongono una presa di posizione netta e interventi concreti”, sottolinea Maratea in una nota. Il consigliere ricorda come negli anni “l’attenzione dell’Amministrazione comunale sulla fascia costiera sia stata costante”, con ripetute sollecitazioni al Prefetto e operazioni di controllo già effettuate.

L’impegno delle Forze dell’ordine

“Va riconosciuto anche il lavoro quotidiano e prezioso della Compagnia dei Carabinieri di Santa Cecilia”, aggiunge, precisando però che “quanto fatto finora non è ancora sufficiente”.

Le richieste

Da mesi, evidenzia Maratea, “chiediamo con forza l’operatività stabile del distaccamento della Polizia Municipale di Marina di Eboli, non solo in estate ma soprattutto nei mesi invernali, quando il territorio è più vulnerabile”. Centrale anche la richiesta di “un vero piano di sicurezza integrato, capace di mettere in rete tutte le Forze dell’Ordine”.

Le criticità

Preoccupa inoltre, secondo il consigliere, che “il grande lavoro di cittadini, volontari e del Comitato di Quartiere Campolongo-Aversana venga vanificato da eventi criminosi”.

A questo si aggiunge la criticità dell’illuminazione pubblica: “Da oltre un anno funziona in modo discontinuo, favorendo spaccio e insicurezza”.

La richiesta al primo cittadino, Mario Conte

“Per queste ragioni chiederò al Sindaco di convocare tutti i soggetti competenti”, annuncia Maratea, concludendo: “Non c’è più tempo da perdere: le istituzioni devono garantire sicurezza, vivibilità e dignità alla comunità di Marina di Eboli”, conclude.