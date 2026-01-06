Paura a Campolongo di Eboli: uomo ferito con un’arma da taglio dopo un litigio, si indaga

Momenti di tensione nei giorni scorsi a Campolongo di Eboli, dove un uomo di nazionalità libica è rimasto ferito al termine di un acceso litigio con un connazionale. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il diverbio sarebbe nato per futili motivi e sarebbe rapidamente degenerato. Durante la lite, uno dei due uomini avrebbe estratto un’arma da taglio, colpendo l’altro. Fortunatamente, la vittima ha riportato solo lesioni superficiali.

I soccorsi

L’uomo ferito è stato prontamente soccorso e affidato alle cure del personale medico, che ha escluso conseguenze gravi. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Indagini in corso

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e a identificare l’aggressore, al fine di assicurararlo alla giustizia.

Preoccupazione tra i residenti della zona

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e della prevenzione dei conflitti, soprattutto quando tensioni banali rischiano di trasformarsi in episodi di violenza.