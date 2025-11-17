Campania, torna l’allerta meteo: in arrivo temporali

L'allerta meteo scatterà a partire dalla mezzanotte, previste precipitazioni anche intense. Ecco le previsioni

A cura di Redazione Infocilento
Pioggia - maltempo

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà la Campania a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, martedì 18 novembre.

Le situazione

L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali o anche in porzioni ampie di territorio, che potrebbero avere carattere di rovescio o temporale.

La criticità idrogeologica da temporali riguarda tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro.

In alcune aree le precipitazioni potrebbero essere anche molto intense.

I rischi

Si prevede un rischio idrogeologico localizzato. Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.

