Campania, il messaggio dell’Arcivescovo Bellandi a Fico: auguri di buon lavoro e un monito sull’astensionismo

Mons. Bellandi scrive al neo-Presidente Fico: auspici di crescita per il territorio, ma forte preoccupazione per la disaffezione al voto e la sfiducia democratica.

A cura di Redazione Infocilento
Andrea Bellandi

All’indomani delle elezioni regionali, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, ha indirizzato un messaggio istituzionale al neo-eletto governatore. L’Arcivescovo ha voluto esprimere la propria vicinanza istituzionale e spirituale a Roberto Fico, neo-Presidente della Regione Campania, sottolineando l’importanza del ruolo appena assunto.

Nel suo messaggio, Monsignor Bellandi ha formulato un auspicio chiaro, incentrato sulla necessità di operare per la collettività: “Al neo Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, va il nostro augurio di un proficuo lavoro per il bene comune di tutti i cittadini”. Le parole del prelato pongono l’accento sulla speranza di vedere un miglioramento tangibile per la regione, auspicando espressamente “un’ulteriore crescita, da tutti i punti di vista, delle condizioni di vita del nostro territorio”.

La preoccupazione per l’astensionismo e la sfiducia

Nonostante i toni cordiali e di augurio, la nota dell’Arcivescovo non nasconde una profonda amarezza riguardo a un dato allarmante emerso dalla tornata elettorale: la scarsa partecipazione dei cittadini. Bellandi ha evidenziato come sia doloroso “registrare nuovamente una disaffezione crescente al voto”.

Leggi anche:

Elezioni regionali, festa nel campo largo. La Schlein arriva a Napoli. Da Cirielli auguri a Fico

Secondo l’analisi dell’Arcivescovo, questo fenomeno non è un semplice dato statistico, ma un segnale sociale preoccupante che “denota purtroppo una diffusa sfiducia nelle regole democratiche”.

Il messaggio mette in luce come il distacco tra l’elettorato e le urne rappresenti una ferita per la democrazia che necessita di essere sanata.

L’invito alla responsabilità civile

In conclusione, Monsignor Bellandi lancia un appello che va oltre la politica istituzionale e coinvolge l’intera società civile. Per contrastare la sfiducia, secondo l’Arcivescovo, “occorre un rinnovato impegno da parte di tutti affinché ricrescano il senso e il valore di una comune responsabilità verso il bene della società”.

Questo impegno collettivo deve trovare una sua concreta realizzazione “anche nello spazio della politica”. Il richiamo finale è ai valori fondanti del magistero cattolico, ricordando che tale partecipazione attiva è “ciò che la stessa dottrina sociale della Chiesa ci invita fortemente a perseguire”.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Campagna: lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Gabriele ed Enrico

Migliaia di persone si sono ritrovate davanti e dentro la chiesa di…

Raffaella Giaccio, Tg

Tg InfoCilento 25 novembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Raffaella Giaccio

Rosa Lampasona

Regionali: le sfide interne nel Cilento e il caso Agropoli. Lampasona sotto le attese, la maggioranza si divide

A Roccadaspide e Vallo sfide incrociate, ma è ad Agropoli che la…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79