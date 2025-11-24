Elezioni regionali, festa nel campo largo. La Schlein arriva a Napoli. Da Cirielli auguri a Fico

A spoglio in corso è netto il divario tra i maggiori candidati alla carica di presidente della regione Campania, Roberto Fico e Edmondo Cirielli. Il primo supera il 63% delle preferenze contro il 32 dell’esponente del centro-destra. Degli altri quattro candidati soltanto Giuliano Granato si avvicina al quorum (2,5%) per entrare in consiglio regionale; attualmente è fermo al 2,44%.

Già festa nel centro-sinistra

E così è già festa nel campo largo, con Elly Shlein, segretario del Partito Democratico, che sta per raggiungere Napoli per la festa e lo stesso farà il leader del Pd Giuseppe Conte.

Il centrosinistra unito “è nettamente superiore al centrodestra di governo”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia.

Dal candidato sconfitto, Edmondo Cirielli, un messaggio per Fico: “Non ci sono elementi certi per commentare risultati in maniera seria. Mi riservo di farlo più tardi, quando si saranno delineati i dati consolidati dei candidati Presidenti e dei Partiti. L’unico dato sicuro però è che la coalizione uscente ha vinto le elezioni e che Fico sarà il nuovo Presidente della Regione. Amando la mia terra non posso che augurare di cuore al futuro Presidente Fico, buon lavoro”.

Ora la sfida è tutta orientata sui candidati consiglieri: il Pd con il 18% delle preferenze risulta il primo partito, a seguire il Movimento 5 Stelle con il 12%, sul terzo gradino del podio Fratelli d’Italia con l’11%.

In provincia di Salerno è la lista civica a Testa Alta al secondo posto per preferenze, seguita da Fico presidente. Soltanto quarto il Movimento 5 Stelle. Al 17% Fratelli d’Italia seguito da Forza Italia. Male la Lega nel salernitano che si attesta sotto il 4%.

Tra i consiglieri più votati Corrado Matera, Luca Cascone, Franco Picarone, Federico Conte, Giovanni Guzzo, Tommaso Pellegrino.