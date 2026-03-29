Attualità

Campania, Bilotti (M5S): “Con Fico centrato obiettivo, ora rilancio sanità”

La parlamentare campana commenta l’uscita dal piano di rientro sanitario

Comunicato Stampa
Anna Bilotti

«L’uscita dal piano di rientro della sanità rappresenta un momento di svolta per la Campania e, in particolare, per tutti i cittadini che ogni giorno si affidano al sistema sanitario regionale». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti.

Un percorso complesso che apre nuovi scenari

«Si conclude positivamente – aggiunge la parlamentare campana – un percorso complesso, portato a compimento dall’amministrazione regionale, guidata dal presidente Roberto Fico: un lavoro istituzionale serio, grazie al quale, oggi, alla Regione viene restituita una prospettiva nuova».

«Adesso che il ministero della Salute ha accolto la richiesta di uscita dal piano di rientro della Regione Campania – sottolinea Bilotti – si torna a una gestione ordinaria della sanità.

E, dunque, si apre una fase nuova, che richiede responsabilità e visione. Bisogna continuare a investire nella sanità territoriale per garantire un sistema sempre più equo, efficiente e vicino ai bisogni delle persone», conclude.

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