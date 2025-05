Campagna, furti nel cantiere dell’Alta Velocità: nel mirino rame, condizionatori e carburante

Il cantiere dell’Alta Velocità a Campagna è finito nel mirino di ladri che, agendo di notte, hanno messo a segno diversi furti negli ultimi mesi.

Il colpo

Nel mirino soprattutto rame, ma anche condizionatori e, in alcuni casi, carburante prelevato dai macchinari e dai mezzi presenti in cantiere. Pur trattandosi di colpi di lieve entità, tali episodi hanno fatto alzare il livello di allerta e controllo, anche in vista dell’ampliamento delle attività. Fortunatamente, grazie alla vigilanza continua sull’area e probabilmente alla difficoltà di colpire obiettivi più complessi, non sono stati sottratti macchinari costosi o attrezzature tali da compromettere l’andamento dei lavori.

I lavori

A Campagna, infatti, gli scavi per la galleria dell’Alta Velocità proseguono regolarmente: a febbraio è arrivata la super trivella, e al momento non si segnalano rallentamenti dovuti a queste incursioni. Secondo fonti vicine al cantiere, i furti si sono verificati in zone marginali e non hanno avuto alcun impatto sulla tabella di marcia delle opere.

Indagini in corso

Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Eboli stanno portando avanti le indagini, puntando sia alla prevenzione che alla repressione di ulteriori simili azioni criminali.