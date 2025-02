Campagna, al via i lavori per la linea alta velocità Salerno – Reggio Calabria: le interviste | VIDEO

Si chiama “Partenope” la più grande talpa meccanica in Europa ed è entrata in funzione questa mattina per avviare i lavori per la nuova linea alta velocità Salerno – Reggio Calabria. Servirà per lo scavo della Galleria Saginara sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di avvio lavori.

Il progetto

Il progetto, complessivamente, prevede la realizzazione di 35 chilometri di nuova linea ferroviaria tra le città di Battipaglia e Romagnano al Monte, con 20 gallerie e 19 viadotti.

Con una testa fresante di oltre 13 metri di diametro, una lunghezza di 130 metri, un peso di 4.000 tonnellate, e 18 motori che generano una potenza complessiva di 10 Megawatt, la TBM è un macchinario green ed estremamente innovativo; opererà grazie ad un team di oltre 100 tecnici altamente specializzati per funzionamento e manutenzione.

Sul Lotto 1A Battipaglia-Romagnano dell’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria saranno complessivamente quattro le talpe operative per la realizzazione di 8 gallerie.