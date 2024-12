Guasto sulla linea ferroviaria: stop ai treni

Ancora disagi per chi viaggia in treno. La circolazione ferroviaria è rallentata da questa mattina per un guasto alla linea tra Policastro e Celle di Bulgheria. Del caso sono stati già informati i tecnici di RFI.

Disagi e possibili cancellazioni

Al momento si segnalano, in entrambi i sensi di marcia, ritardi fino a 60 minuti che interessano i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali.

Trenitalia fa sapere che i convogli locali potranno subire limitazioni al percorso o cancellazioni. Fermo, invece, l’Intercity Notte partito da Milano Centrale alle 20:10 e diretto a Siracusa (arrivo 15:48). Rabbia tra i passeggeri e i tanti pendolari in viaggio.