“Campagna amica” di Coldiretti fa tappa a Scario: tra prodotti tipici e cultura

Il lungomare di Scario si è tinto nuovamente di giallo lo scorso weekend. Diversi gli stand Coldiretti presenti in piazza “Immacolata” per una promozione diretta dei prodotti tipici Campani, grazie al progetto “Campagna Amica”.

Il progetto

Un progetto che oltre a favorire i prodotti genuini e tipici della Campania, anche attraverso incontri con i produttori, promuove anche iniziative culturale. Motivo per il quale è stato presentato ieri sera, sempre sul Lungomare Marconi di Scario, il libro “Io, la Campania”, realizzato dal giornalista e scrittore Paolo Romano. “Da diverso tempo abbiamo un partenariato con la Camera di Commercio per promuovere il comparto agricolo anche in ambito culturale – ha affermato il presidente senior di Coldiretti Salerno Enzo Galdi – In queste sera abbiamo avuto i nostri produttori che hanno messo in vetrina i prodotti del nostro territorio, garantiti da una capillare tracciabilità. Un tema sempre vivo, portato avanti da Coldiretti per contrastare l’arrivo di prodotti dall’estero immessi poi nel nostro mercato con il marchio Made in Italy. Un discorso questo che si interseca perfettamente con l’aspetto culturale – ha infine chiosato il Presidente senior Galdi – che è nostra intenzione mettere in risalto con queste nostre campagne di promozione”.

La presentazione del libro: “Io, la Campania”

E a tal proposito nella serata di domenica è stato presentato il libro “Io, la Campania”, realizzato dallo scrittore e giornalista Paolo Romano che ne ha discusso, durante la serata, con la dottoressa Antonia Willburger, già assessore alla Cultura del comune di Salerno. “Per la prima volta ho immaginato che la Campania fosse una donna bellissima e affascinate – ha affermato l’autore del libro Paolo Romano – Una arena, ancora vivente, che si racconta in una, narrazione che parte dalla Mitologia per arrivare fino ad arrivare ai giorni nostri. La Campania non è una regione qualsiasi. È una regione baciata dal sole perché dietro si nasconde veramente un patrimonio immenso”.