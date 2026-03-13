Camerota: violento incidente stradale, scontro moto-apecar. Ferito centauro

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata odierna a Licusati, frazione collinare del comune di Camerota. A rimanere coinvolti nello scontro, avvenuto in via Cavalier Gallo, sono stati un un furgone Ape 50 con alla guida un 84enne del posto e una motocicletta con i sella un ragazzo.

Centauro trasferito in ospedale

Ad avere la peggio è stato il centauro che ha riportato una frattura alla gamba, oltre ad altre ferite su tutto il corpo. Per il giovane si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania ad opera dei sanitari del 118 accorsi sul luogo dell’incidente. Illeso invece l’anziano che si trovava all’interno dell’Ape 50.

Gli interventi

Sul posto tempestivo è staro anche l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Camerota diretti dal Luogotenente Francesco Carelli. I militari, dopo essersi accertati delle condizioni di salute delle due persone coinvolte nello scontro, hanno proceduto con tutti i rilievi del caso tramite i quali verrà stabilità l’esatta dinamica dei fatti avvenuti.