Camerota, l’opposizione boicotta l’elezione del Presidente della Provincia

Il gruppo consiliare di opposizione “Camerota – Impegno Comune” ha reso noto di aver espresso voto nullo in occasione dell’elezione del Presidente della Provincia di Salerno. La decisione, formalizzata attraverso un comunicato stampa, rappresenta una netta presa di posizione contro le modalità procedurali e le dinamiche politiche che, a loro dire, caratterizzano le scelte a livello provinciale.

“Politica provinciale distante dai cittadini e dalle esigenze locali”

Il gruppo motiva la propria scelta come una forma di protesta incisiva. “Abbiamo scelto di adottare questa posizione come forma di protesta contro le modalità con cui alcune scelte politiche vengono imposte dall’alto, senza alcun confronto con i territori e le reali esigenze delle comunità locali”, si legge nella nota. I consiglieri di “Camerota – Impegno Comune” ritengono che l’azione politica a livello provinciale necessiti di un cambio di rotta sostanziale. “Riteniamo che la politica provinciale debba essere più vicina ai cittadini, più attenta alle specificità e alle problematiche dei singoli comuni, e soprattutto più inclusiva in termini di ascolto e partecipazione”, affermano.

Critica all’attuale sistema decisionale e appello al dialogo

L’opposizione di Camerota denuncia una prassi consolidata che, a loro avviso, ignora le reali necessità delle comunità. “Purtroppo, negli ultimi anni, assistiamo a decisioni che non riflettono le necessità delle persone, ma che vengono imposte senza tener conto del parere e delle proposte di chi vive quotidianamente nei territori”, sottolineano i consiglieri. Attraverso il voto nullo, il gruppo intende “fare sentire la nostra voce contro questo approccio che riduce il valore della democrazia e della partecipazione”. Nonostante la protesta, “Camerota – Impegno Comune” si dichiara disponibile a collaborare per un futuro diverso. “In qualità di gruppo siamo pronti a lavorare per un cambiamento che metta al centro l’ascolto, la valorizzazione dei territori e il coinvolgimento di tutti nelle scelte fondamentali per il nostro sviluppo”.

Richiesta di riforma del sistema elettorale provinciale

Il gruppo di opposizione auspica un ripensamento complessivo del meccanismo elettorale provinciale. “Auspichiamo che il sistema elettorale ritorni a dare voce alle cittadine e ai cittadini della provincia di Salerno”, concludono i consiglieri Domenico Spiniello, Marina Bagnato, Giada Cusati, Giuseppe Molfese e Giangaetano Petrillo, firmatari della nota.