Camerota: disagi elettrici e telefonici, il Sindaco Scarpitta fa chiarezza e annuncia interventi

Blackout e assenza di linea telefonica affliggono Camerota. Il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta illustra gli interventi in corso e programmati con E-Distribuzione per il potenziamento della rete elettrica, tra guasti dovuti al maltempo e azioni per la tutela del territorio.

Blackout a Camerota: i disagi e la risposta dell’amministrazione

La comunità di Camerota, inclusi residenti e operatori turistici, sta affrontando in questi giorni significativi disagi a causa di blackout elettrici e dell’interruzione della linea telefonica. Di fronte alla crescente frustrazione, il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha rilasciato una dichiarazione per illustrare la situazione e gli sforzi in atto per la risoluzione delle problematiche. Il Sindaco ha assicurato che l’amministrazione non è rimasta inerte, ma si è attivata per affrontare la questione direttamente con i responsabili.

Le azioni preventive e gli interventi in corso con E-Distribuzione

Secondo quanto dichiarato da Scarpitta, l’amministrazione comunale si è mossa con largo anticipo per prevenire tali criticità. Già a febbraio 2025, il sindaco ha richiesto e ottenuto un incontro ufficiale con i vertici di E-Distribuzione. In quell’occasione, alla presenza di tecnici e del legale del Comune, sono state denunciate le problematiche della rete elettrica locale e sono stati richiesti interventi urgenti.

Dall’incontro sono scaturite diverse iniziative concrete:

Sono stati avviati i lavori per il potenziamento della cabina elettrica al Porto di Marina. Sono in corso interventi nella cabina in zona Campo. È stato approvato il progetto per la realizzazione di una nuova linea di media tensione da Centola a Camerota, estesa per 7,5 km, con un completamento previsto entro febbraio 2026. Il riassetto della rete nella zona portuale è “pronto”, con il termine dei lavori stimato per la fine di giugno. Il ruolo del maltempo e la resilienza della rete I recenti blackout, ha spiegato il Sindaco, sono stati causati da gravi temporali che hanno inflitto danni alla rete elettrica, come confermato dal responsabile di E-Distribuzione in seguito a un sollecito energico da parte di Scarpitta. L’assenza di segnale telefonico, a sua volta, ha compromesso il sistema di telecontrollo, rallentando ulteriormente le operazioni di ripristino. Nonostante le difficoltà, i tecnici sono intervenuti prontamente, impiegando anche gruppi elettrogeni per riattivare le utenze nel più breve tempo possibile.

L’impegno del Sindaco e la visione sul territorio

Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta ha replicato a chi, a suo dire, sta strumentalizzando la situazione: “non accetto lezioni da chi non sa nemmeno come si affrontano queste emergenze. Io non parlo, agisco.” Ha ribadito di aver sollevato il problema mesi fa, agendo “a tutela del nostro territorio, della nostra economia e dell’immagine di Camerota”.

Scarpitta ha inoltre evidenziato come i disagi non siano esclusivi di Camerota, ma colpiscano “intere aree del Cilento e della Campania”, sottolineando però che a Camerota “chi governa si assume la responsabilità e si muove concretamente”. Per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione, si consiglia di monitorare i canali ufficiali del Comune di Camerota e di E-Distribuzione.