Camerota: avviso per la gestione di tre dispensari farmaceutici stagionali

Il Comune di Camerota, guidato dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato all’autorizzazione per la gestione di tre dispensari farmaceutici stagionali per il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2025, e per la durata di un anno, al fine di garantire la continuità e l’efficienza del servizio farmaceutico nelle aree turistiche del territorio comunale.

La aree individuate

I dispensari farmaceutici dovranno operare nelle aree di maggiore afflusso turistico durante il periodo estivo, che sono: Area Centrale Turistica della “Sirene”, “Previteri”, “Capogrosso”, “Arconte” e “Fenosa” ; Area del Centro Abitato di Marina di Camerota, con la zona di “Levante”, “Lentiscelle”, “Poggio” e “Monte di Luna”; Area a cavallo dei Comuni di Camerota e Centola, con la zona “Mingardo”.

“La presenza dei dispensari farmaceutici è necessaria per assicurare l’assistenza farmaceutica ai residenti e ai turisti”, fa sapere il Comune.

Come partecipare

Ogni titolare di farmacia, privata o pubblica, potrà presentare la propria domanda per la gestione di un solo dispensario farmaceutico stagionale. Non sarà consentita la presentazione di più domande per dispensari diversi. In caso di violazione di questa disposizione, tutte le candidature presentate dallo stesso farmacista saranno escluse dalla selezione.

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro il 23 maggio, alle ore 12:00 o via PEC: protocollo.camerota@asmepec.it, o via consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Per tutte le informazioni relative alla gestione dei dispensari farmaceutici è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.