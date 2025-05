Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova strada Camerota-Lentiscosa: potenziato il collegamento territoriale

Mercoledì 14 maggio 2025, alle ore 17.30, sarà inaugurata in località Piano la nuova strada Camerota-Lentiscosa. L’amministrazione comunale ha definito l’opera come «un intervento infrastrutturale di grande rilevanza per il territorio che va a potenziare i collegamenti tra il capoluogo comunale e una delle sue frazioni più importanti».

Cerimonia di inaugurazione con autorità locali e regionali

A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, affiancato dal delegato provinciale alla Viabilità, Vincenzo Speranza, che ha seguito da vicino l’iter progettuale e realizzativo dell’opera. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Luca Cascone, presidente della IV Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, il quale ha sostenuto con convinzione il progetto a livello regionale.

Il sindaco Scarpitta: «Opera strategica per il futuro della comunità»

Il sindaco Scarpitta ha sottolineato la strategicità dell’intervento: «Si tratta – ha dichiarato il sindaco Scarpitta – di un’opera strategica, realizzata con risorse e visione, che guarda al futuro e risponde alle reali esigenze della nostra comunità. Un collegamento più moderno e sicuro tra Camerota e Lentiscosa significa valorizzare il nostro territorio, migliorare i servizi e rafforzare il senso di unità tra le nostre frazioni».

Dopo gli interventi istituzionali, il programma prevede la benedizione dell’infrastruttura e il tradizionale taglio del nastro.