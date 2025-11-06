Camerota, 23enne muore dopo caduta dal balcone: disposta l’autopsia

Cade dal balcone del secondo piano della sua abitazione: lutto nel comune di Camerota per la scomparsa di Domenico Del Duca, giovane di 23 anni originario del posto. La drammatica vicenda è iniziata nel pomeriggio di martedì 4 novembre, in località Buico, a Camerota capoluogo. Si tratta di una zona periferica dove si trova la casa di famiglia del ragazzo, luogo in cui si è verificato il tragico episodio che avrebbe causato il suo decesso.

L’incidente e il decesso in ospedale

La caduta dal secondo piano si è rivelata fatale per Domenico, che secondo alcune fonti soffriva di disturbi dello spettro autistico. Il primo a soccorrerlo è stato il padre, che inizialmente non ha percepito la gravità della situazione: il figlio lamentava soltanto forti dolori alla schiena.

Per precauzione, il genitore ha deciso di accompagnarlo all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Una volta giunto al nosocomio, il giovane è stato sottoposto ad accertamenti che hanno subito evidenziato gravi lesioni agli organi interni. Si è reso necessario un delicato intervento chirurgico, durante il quale il cuore di Domenico non ha retto.

I tentativi di rianimazione da parte dei medici si sono rivelati purtroppo vani. Le ferite interne, provocate dalla violenta caduta, erano troppo gravi. Il decesso è avvenuto proprio nel giorno del suo 23esimo compleanno, gettando la famiglia nello sconforto più profondo.

Indagini in corso

Nella mattinata di mercoledì sono partite le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Marina di Camerota, sotto la guida del Maresciallo Francesco Carelli.

Appresa la notizia, i militari si sono recati presso l’abitazione per ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere le testimonianze dei familiari presenti. Dopo aver informato la Procura di Vallo della Lucania, il magistrato di turno ha disposto l’esame esterno e l’autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni dal medico legale incaricato.

Si tratta di un esame irripetibile che dovrà chiarire le cause esatte del decesso, che secondo una prima valutazione sarebbe avvenuto per un collasso degli organi interni.

Dolore nella comunità di Camerota

La notizia della morte di Domenico ha rapidamente raggiunto Camerota, lasciando la comunità sotto shock. La famiglia Del Duca è molto conosciuta e stimata in paese, e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza giunti ai familiari del giovane, benvoluto da tutti.