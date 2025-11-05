Tragedia a Camerota: ventitreenne cade dalle scale e muore in ospedale alla vigilia del suo compleanno

Un giovane di 23 anni è deceduto ieri sera all'ospedale "San Luca" dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione a Camerota

A cura di Maria Emilia Cobucci
Ospedale Vallo

La comunità di Camerota capoluogo nel lutto per un tragico episodio avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in località Buico, un ragazzo che avrebbe compiuto 23 anni oggi, è morto dopo essere caduto dalle scale della propria abitazione.

I soccorsi e il decesso in ospedale

A seguito dell’incidente il ragazzo è stato trasportato dal padre all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania; lamentava forte dolore alla schiena.

Una volta giunto presso il nosocomio cittadino è stato sottoposto ad accertamenti e alle cure del caso, ma intorno alle 5 di questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.

Comunità sotto shock e il cordoglio

La notizia del decesso ha immediatamente raggiunto Camerota.

La famiglia è molto conosciuta e stimata in paese e, in queste ore, sono numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza che stanno arrivando. Pare che il giovane avesse disturbi dello spettro autistico.

