Camerota: 23enne morto dopo caduta dal balcone, domani i funerali di Domenico Christian

Eseguita l’autopsia e liberata la salma di Domenico Christian Del Duca, il giovane di 23 anni morto all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dopo una caduta dal balcone di casa, a Camerota.

La tragedia

Il giovane era stato accompagnato dal padre in ospedale, lamentava forti dolori alla schiena. I medici del nosocomio cilentano hanno scoperto delle gravi lesioni interne, lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico, ma il suo cuore non ha retto.

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane, eseguita ieri. Ora la salma è liberata per permettere l’organizzazione delle esequie che si terranno domani, sabato 8 novembre alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Camerota. Anche l’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio per l’accaduto.

Il cordoglio dell’amministrazione

“Un ragazzo amato e benvoluto da tutti, che lascia un vuoto profondo nella comunità di Camerota – dice il sindaco Mario Scarpitta – Alla mamma Maria Grazia, al papà Daniele, alla sorella Francesca, al fratello Joele, ai nonni e ai familiari tutti giungano le più sentite condoglianze da parte del sindaco, dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza”.