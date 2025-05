Cambio al Vertice della FIR-CB-SER Campania: la cilentana Maria Di Vece presidente regionale

Si è tenuta nel weekend l’assemblea elettiva della FIR-CB-SER Campania, durante la quale è stata eletta la nuova presidente regionale: la cilentana Maria Di Vece, esponente dell’associazione di protezione civile Menaica di Centola-Palinuro.

L’incontro

Di Vece raccoglie il testimone dal presidente uscente Roberto Onofri, che ha salutato l’assemblea con l’augurio di buon lavoro alla nuova guida. L’incontro si è svolto alla presenza del presidente nazionale Patrizio Losi, dei presidenti di associazioni nonché futuri presidenti provinciali Modesto Pelagalli (Caserta) e Vincenzo D’Onofrio (Napoli), rappresentanti delle organizzazioni di volontariato del territorio. Tra i principali punti all’ordine del giorno, oltre al rinnovo delle cariche regionali, sono state presentate numerose proposte per rafforzare il coordinamento operativo e la presenza della FIR-CB-SER sul territorio campano.

Le proposte

Coordinamento regionale – ⁠esercitazioni regionali • Corsi e giornate formative interprovinciali su radiocomunicazioni d’emergenza, reti mesh e sicurezza digitale, in collaborazione con aziende ICT e enti locali. • Simulazioni regionali interforze con scenari complessi e blackout comunicativi, coinvolgendo forze dell’ordine e protezione civile. • Il progetto “Scuola e Sicurezza”, per sensibilizzare gli studenti alla cultura dell’emergenza e delle telecomunicazioni. • Una mappa regionale delle postazioni mobili, utile in emergenza e pianificazione, realizzata con software open source. • Open Day delle Telecomunicazioni, per coinvolgere cittadini e scuole nelle attività della protezione civile. • Laboratori itineranti nei comuni montani o isolati, finanziabili con fondi PNRR. • Proposta di bando regionale per lo sviluppo di infrastrutture radio a basso impatto. • Accordi con le università campane per tirocini in ambito telecomunicazioni e informatica.

Le finalità

L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare l’efficienza operativa, promuovere la formazione e valorizzare le risorse del volontariato, con particolare attenzione alla sostenibilità economica delle iniziative, spesso realizzabili a costo zero o tramite sponsorizzazioni e bandi pubblici.

Le prime dichiarazioni della vicepresidente

Con entusiasmo e spirito di collaborazione, la nuova presidente Maria Di Vece ha dichiarato: “Lavoreremo insieme per una protezione civile regionale volontari più connessa, preparata e vicina ai cittadini. Puntiamo su innovazione, formazione e cooperazione ”. Un nuovo ciclo inizia per la FIR-CB-SER Campania, all’insegna del rinnovamento della rinascita e dell’unità.