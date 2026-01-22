Calpazio, Ivan Solimeno: “Daremo tutto per mantenere la categoria”

Nel torneo di Promozione alle porte è la diciannovesima giornata, la prima del girone di ritorno. Nel gruppo D a provare di risollevarsi da una prima parte non semplice c’è la Calpazio. I granata, infatti, sono attualmente in zona play-out e sono chiamati a fare punti per non allontanarsi troppo dalla zona salvezza e tenere alle spalle quella retrocessione.

Dopo la scorsa annata in Eccellenza la società capaccese per cercare di mantenere la categoria ha chiamato, da qualche settimana, in panchina Ivan Solimeno. Per il tecnico si tratta di un ritorno, dopo due campionato di Eccellenza e uno di Promozione disputati in passato con la Calpazio.

Per i granata, però, alle porte tante partite difficili, per risollevarsi dalla zona play-out. A parlarci del momento in casa Calpazio, nelle ore scorse, è stato il tecnico Ivan Solimeno che ha fatto una panoramica sulla storica formazione che disputa le sue gare interne al ‘Tenente Vaudano’ di Capaccio.