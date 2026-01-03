Calcio, il 2026 inizia anche in campo: le sfide in programma nel weekend

Tempo di nuovi inizi, nuove storie ma stesse passioni. Dopo una breve pausa per le festività natalizie, il calcio dilettantistico scende in campo per la prima del 2026.

Le gare

In casa Gelbison l’obiettivo è quello di riacciuffare una stagione partita davvero sottotono ed ecco che la trasferta contro il Sambiase segna già un viatico importante per ripartire con il verso giusto. I locali giallorossi sono a secco di vittorie da 4 giornate e la formazione di mister Agovino deve approfittarne, cercando di perseguire lo stesso trend del mese di dicembre che ha portato a 3 successi consecutivi.

In Eccellenza, già quest’oggi, Ebolitana e Battipagliese riaccendono la sfida a distanza per il primato. Entrambe fuori casa, gli eburini se la vedranno contro il Solofra, mentre le zebrette saranno di scena contro il Costa d’Amalfi. Per l’Ebolitana c’è da spingere forte per scacciare via un Apice mai domo continuando il percorso da capolista solitaria, mentre per la Battipagliese la rimonta sarà possibile solo se si eviteranno gli stessi passi falsi che hanno caratterizzato il girone d’andata.

Gara fondamentale per la Polisportiva Santa Maria che al “Carrano” riceve la visita della Pro Sangiorgese. I giallorossi, fanalino di coda del campionato, allo stesso modo hanno un solo risultato da raggiungere: i 3 punti per rincorrere un difficile traguardo salvezza.

Infine in Promozione l’Agropoli attende il Pontecagnano Faiano staccato di un solo punto dai delfini. Per la compagine di mister Turco il 2026 deve essere l’anno della risalita a tutti i costi. Le ambizioni sono importanti, così come i sogni che ora, però, devono essere raggiunti. E allora buon 2026 e buon calcio a tutti.