Serie D: la Gelbison riparte con il Sambiase per puntare in alto

Dopo il successo in trasferta contro il Città di Gela, la Gelbison vuole iniziare al meglio il nuovo anno. Domenica 4 gennaio, alle ore 15.00, i rossoblù sfideranno il Sambiase allo stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme; la gara è valevole per la 18esima giornata del girone I del campionato di Serie D.

Casa Gelbison

La Gelbison ha chiuso il 2025 e il girone d’andata nel migliore dei modi, tre vittorie consecutive nelle ultime tre contro Acireale, Enna e Città di Gela hanno permesso di portare la squadra nella parte sinistra della classifica al 9° posto a quota 23 punti.

Mister Agovino nella gara esterna a Lamezia Terme potrebbe riproporre la formazione iniziale vista contro il Città di Gela; ad aggiungersi alla squadra anche Mattia Scognamiglio, difensore centrale classe 2000 proveniente dall’Aquila arrivato per rinforzare il reparto difensivo.

L’avversaria

Il Sambiase si trova all’8° posto in classifica con i suoi 25 punti, a due misure proprio sopra i cilentani. Nella gara di andata ebbe la meglio la formazione di Vallo della Lucania per due reti a zero.

I calabresi arrivano alla gara contro la Gelbison con la voglia di fare punti e di riscattare gli ultimi risultati, solo un punto nelle ultime tre, due sconfitte contro Milazzo e Reggina e un pareggio contro la Nissa. A disposizione del Mister giallorosso anche il nuovo acquisto ed ex della partita Raffaele Ortolini, attaccante classe 1992 proveniente dal Viareggio.