Serie D: la Gelbison espugna Gela

Allo stadio “V. Presti” di Gela, sotto una pioggia battente, la Gelbison porta a casa tre punti importanti contro il Citta di Gela, a segno Kosovan e Fernandez allo scadere del match. Buona prestazione per i rossoblù, terza vittoria di fila per la Gelbison che porta la squadra di Vallo della Lucania a quota 23 punti in classifica.
La partita
Mister Agovino fa solo un cambio rispetto alla partita conto l’Enna Calcio, Diabate al posto di Fernandez. Parte subito in avanti la Gelbison con una palla lunga verso la porta avversaria che finisce fuori. Al 4′ primo angolo per la Gelbison, la difesa del Gela allontana ma i rossoblù rimangono in attacco.
Prima conclusione per Liurni, sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 7′, palla al lato del portiere. Al 9′ prima vera occasione del match con Gigante del Gela, tiro al lato mandato in angolo da Corriere. Al quarto d’ora, altra opportunità per il Gela con Aperi che crossa in mezzo ma Gigante non la prende. Al 16′ Kosovan prova la conclusione a giro, palla alta.
Al 25′ opportunità per il Gela con il tiro di Aperi, il portiere rossoblù la manda in angolo. Al 27′ grande occasione per la Gelbison sugli sviluppi di un angolo, arriva il tiro di Ferreira, conclusione parata dal portiere del Gela. Ancora pericolosa la Gelbison al 33′, l’azione si conclude con il tiro alto di Urquiza. Al 38′ altro tiro questa volta di Russo, il portiere respinge. Al 45′ colpo di testa di Diabate della Gelbison che finisce però alto sopra la traversa. Dopo tre minuti di recupero si conclude il primo tempo.
Il secondo tempo
La ripresa inizia subito con un’occasione per il Gela, ma tutto fermo per fuorigioco. Al 49 ‘ tentativo di Ferreira che finisce al lato del portiere. Al 54’ conclusione per Maltese del Gela palla che finisce tra la mani di Corriere.
Al 66′ calcio di punizione per il Gela, tiro velenoso di Maltese che finisce tra la mani di Corriere. Al 71′ arriva il vantaggio della Gelbison con Kosovan che si fa trovare pronto in area di rigore e mette la palla in rete. Allo scadere arriva anche il raddoppio della Gelbison targato Fernandez. Dopo quattro minuti di recupero finisce la gara, vince la Gelbison 2 a 0 a Gela.