Attualità

Monteforte Cilento aderisce all’Associazione Nazionale Città dell’Olio

Il Comune di Monteforte Cilento delibera l'adesione all'Associazione Nazionale Città dell'Olio e alla Carta degli Impegni per la sostenibilità. Tutti i dettagli del provvedimento

Ernesto Rocco
Olio

Il Comune di Monteforte Cilento punta con decisione sulla valorizzazione delle proprie radici rurali e della filiera agroalimentare di eccellenza. La Giunta Comunale ha infatti approvato all’unanimità l’adesione ufficiale all’Associazione Nazionale Città dell’Olio. La decisione comporta anche la contestuale approvazione dello Statuto del sodalizio e della Carta degli Impegni per la sostenibilità e il benessere.

Le motivazioni e la vocazione olivicola del territorio

La scelta strategica dell’amministrazione comunale si inserisce all’interno di precisi indirizzi programmatici volti alla tutela del paesaggio rurale, delle produzioni agricole di qualità e delle identità locali. Il territorio di Monteforte Cilento possiede una documentata e consolidata vocazione olivicola. Il comparto dell’olio extra vergine di oliva non rappresenta soltanto una risorsa economica di rilievo, ma racchiude in sé profondi valori ambientali, storici e culturali.

L’ingresso nell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, la cui sede legale si trova a Monteriggioni, in provincia di Siena , consentirà all’ente di partecipare attivamente a iniziative, progetti e percorsi istituzionali incentrati sulla promozione culturale, sulla formazione e sullo sviluppo territoriale.

Sostenibilità e prospettive come “Città di Identità”

Oltre ad accettare lo Statuto e il Modello di organizzazione, controllo e gestione dell’associazione (comprensivo del relativo Codice Etico) , il Comune ha sottoscritto la Carta degli Impegni per la sostenibilità e il benessere. Con questo passo, l’amministrazione si impegna formalmente a promuovere i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile all’interno dei confini comunali.

L’adesione si sposa con le recenti novità normative nazionali, con particolare riferimento all’articolo 40 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, che ha istituito il Registro nazionale delle Città di Identità presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. La partecipazione all’associazione viene considerata un presupposto fondamentale e un’opportunità di valorizzazione per il Comune nelle future procedure di riconoscimento formale, una volta che saranno definiti i decreti attuativi ministeriali.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.