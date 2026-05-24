Sp 12, al via i lavori di pulizia e messa in sicurezza tra Sant’Angelo a Fasanella e Petina

Hanno preso il via nei giorni scorsi le operazioni di manutenzione e pulizia della Strada Provinciale 12, una via di comunicazione fondamentale per il collegamento tra i territori comunali di Sant’Angelo a Fasanella e Petina.

L’intervento è stato programmato per ripristinare i necessari standard di sicurezza stradale e per migliorare il decoro urbano lungo l’arteria montana. Le attività sul cantiere segnano l’inizio di un piano di interventi più ampio e strutturato già calendarizzato per questo specifico tratto viario.

La sinergia tra gli enti locali

Il completamento di queste prime opere ha visto una stretta collaborazione tra i diversi livelli istituzionali del territorio. L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo a Fasanella ha espresso la propria soddisfazione per la celerità con cui sono stati avviati i lavori, evidenziando l’attenzione ricevuta dagli organi provinciali.

In una nota ufficiale, l’ente locale ha voluto manifestare la propria gratitudine per la risposta operativa ricevuta: “L’Amministrazione comunale desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Provincia di Salerno e, in particolare, al Presidente Geppino Parente e al Consigliere provinciale Elio Guadagno, per aver accolto con tempestività le richieste avanzate dall’Amministrazione, garantendo un intervento rapido ed efficace”.