Caggiano, oltre 110 visite di prevenzione: grande partecipazione all’iniziativa del Lions Club Polla – Teggiano – Tanagro

Si è svolta con una partecipazione straordinaria la Giornata della Prevenzione, organizzata in collaborazione con il Lions Club Polla–Teggiano–Tanagro.

La giornata

L’iniziativa ha superato ogni aspettativa, con oltre 110 visite effettuate, tra controlli diagnostici e screening gratuiti rivolti alla cittadinanza. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla presidente del Lions Club, dott.ssa Maria Vittoria Maradei, per il costante impegno nel promuovere sul territorio attività dedicate alla tutela della salute.

Un riconoscimento va anche all’intero direttivo del sodalizio e ai numerosi medici specialisti che, con professionalità e spirito di servizio, hanno offerto gratuitamente il proprio tempo e le proprie competenze. La giornata ha ribadito l’importanza cruciale della prevenzione, primo strumento in grado di individuare precocemente eventuali rischi per la salute.

L’importanza della prevenzione

Il grande afflusso di cittadini ha confermato una crescente consapevolezza sull’importanza di prendersi cura del proprio benessere attraverso controlli regolari.

Durante l’iniziativa sono stati effettuati accertamenti reumatologici, glicemici, cardiologici, pressori e sul colesterolo, oltre allo screening per la fibrillazione atriale destinato agli over 50, insieme a diversi ECG. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al personale sanitario e alla GOPI Protezione Civile ODV, che ha garantito un indispensabile supporto logistico e organizzativo.