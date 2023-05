Cade dal terzo piano della sua abitazione e muore: si ipotizza suicidio per un 63enne di Salerno

Tragedia a Salerno. Un uomo di 63 anni è precipitato dal terzo piano della sua abitazione questa mattina in Via Irno. La tragedia ha avuto luogo poco dopo l’alba, lasciando sgomenti i vicini di casa e tutta la comunità.

La ricostruzione

I soccorsi sono stati tempestivi ma purtroppo inutili. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari della Croce Bianca e l’Avis, che hanno potuto solamente constatare il decesso della vittima.

I carabinieri, chiamati ad indagare sulla vicenda, hanno avviato i rilievi del caso e, al momento, si ipotizza che si sia trattato di un gesto volontario da parte del 63enne.

Le ipotesi

L’intera comunità salernitana è sotto shock per questa tragica vicenda e molti sono i dubbi e le domande che circolano riguardo alle cause che potrebbero aver spinto l’uomo a compiere un gesto estremo come quello del suicidio.

Non è la prima volta che una tragedia simile colpisce la città di Salerno e la vicenda di oggi pone l’accento sull’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla prevenzione del suicidio e sulla necessità di fornire sostegno alle persone che stanno attraversando momenti di difficoltà e fragilità psicologica.