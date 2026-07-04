Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 4 luglio: si festeggia Santa Elisabetta

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 4 luglio, una data che segna profondamente la storia moderna, specialmente per il suo significato simbolico legato all’indipendenza e alla libertà.

Santi del giorno

Si celebra oggi Santa Elisabetta del Portogallo, regina e religiosa. La Chiesa ricorda anche Sant’Andrea di Creta, vescovo, e il Beato Pier Giorgio Frassati, la cui figura è molto amata dai giovani per la sua testimonianza di fede vissuta nel quotidiano.

Nati celebri

Ecco alcune figure di rilievo nate in questo giorno: Giuseppe Garibaldi (1807), l’eroe dei due mondi protagonista del Risorgimento italiano; Stephen Foster (1826), compositore statunitense noto come il padre della musica popolare americana; Calvin Coolidge (1872), trentesimo presidente degli Stati Uniti; Louis Armstrong (1900), leggendario trombettista e cantante jazz; Gina Lollobrigida (1927), iconica attrice italiana di fama internazionale; Geraldo Rivera (1943), giornalista e conduttore televisivo statunitense.

Defunti celebri

Questi personaggi ci hanno lasciato in un 4 luglio: John Adams (1826), secondo presidente degli Stati Uniti; Thomas Jefferson (1826), terzo presidente degli Stati Uniti e principale autore della Dichiarazione d’Indipendenza; Marie Curie (1934), scienziata pioniera nella ricerca sulla radioattività; Astor Piazzolla (1992), compositore e musicista argentino, maestro del nuevo tango; Barry White (2003), cantante e produttore discografico statunitense.

Eventi principali

Nel 1776, il Congresso continentale approva la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, sancendo ufficialmente la separazione delle tredici colonie dalla Gran Bretagna. Nel 1862, Lewis Carroll racconta per la prima volta a Alice Liddell la storia che diventerà Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel 1946, nelle Filippine si celebra l’indipendenza dagli Stati Uniti. Nel 1997, la sonda Pathfinder atterra su Marte, segnando una tappa fondamentale per l’esplorazione spaziale. Nel 2004, viene inaugurata la Freedom Tower a New York, costruita nel sito delle Torri Gemelle.

Giornata mondiale

Si celebra oggi la Giornata internazionale delle cooperative, volta a promuovere il ruolo fondamentale che queste realtà rivestono nello sviluppo economico e sociale globale.

Curiosità e citazioni

Una singolare coincidenza storica lega il 4 luglio 1826: sia John Adams che Thomas Jefferson, due dei padri fondatori degli Stati Uniti e rispettivamente secondo e terzo presidente, morirono esattamente a poche ore di distanza l’uno dall’altro, proprio nel cinquantesimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza. Come diceva Marie Curie, nata e morta in contesti di grande scoperta: Niente nella vita va temuto, deve solo essere compreso. Ora è il tempo di comprendere di più, così possiamo temere di meno.

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