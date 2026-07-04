L’Agropoli prenota l’Eccellenza: salta il Portici, delfini ripescati, mercato in fermento

Il quadro del prossimo campionato di Eccellenza campana inizia a delinearsi con precisione, portando ottime notizie per l’Agropoli. Nonostante l’ufficialità da parte della Lega Nazionale Dilettanti sia attesa soltanto per la fine di luglio, i delfini hanno ormai la quasi totale certezza di disputare il massimo torneo regionale, come anticipato da InfoCilento.

I calcoli legati ai posti disponibili e ai complessi incastri dei titoli sportivi non lasciano spazio a molti dubbi, consentendo alla società di muoversi concretamente per strutturare la nuova stagione.

Lo scenario dei ripescaggi e i posti liberi

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato l’elenco delle 34 squadre aventi diritto sulle 36 complessive che dovranno comporre i gironi A e B del prossimo campionato di Eccellenza. Questo significa che ci sono già due slot liberi nell’organico. Il primo sarà occupato dal Rangers Qualiano, finalista dei play-off di Promozione. L’altro spetterebbe allo Sporting Pontecagnano, l’altra finalista, che tuttavia non dovrebbe presentare domanda di ripescaggio.

Anche nell’ipotesi in cui entrambe le formazioni venissero inserite, si libereranno altri posti strategici.

Il valzer dei titoli e la certezza per i delfini

Fino a ieri la situazione dell’Angri era lo snodo cruciale per spalancare le porte all’Agropoli. Il club grigiorosso sta allestendo una rosa competitiva per vincere, ma sul titolo storico peserebbero debiti e vertenze delle stagioni passate. Per ovviare al problema, gli addetti ai lavori danno per fatto l’acquisto del titolo del Pomigliano, il quale a sua volta prenderà il titolo della neoretrocessa Acerrana.

Attraverso questo scambio, il vecchio titolo dell’Angri è destinato a scomparire, lasciando un posto vuoto che garantisce il passaggio dell’Agropoli in Eccellenza. Ma se anche il cavallino rampante non cambiasse titolo è il Portici a spalancare le porte dell’Eccellenza ai cilentani: il presidente Gianluca Passeggio ha annunciato che non iscriverà la squadra al prossimo torneo liberando un ulteriore slot. La mappa del campionato resta comunque in evoluzione, considerando che anche la posizione di club come Boys Caivanese, Virtus Stabia, Ercolanese e Sant’Anastasia appare in bilico, mentre il Salernum Baronissi viaggia verso la salvezza.

Il calciomercato e lo staff tecnico per la nuova stagione

Con la quasi totale certezza della categoria, l’Agropoli ha iniziato a programmare il futuro partendo dalle certezze tecniche. La guida della squadra è stata affidata nuovamente all’allenatore Luigi Squillante. Ad occuparsi della costruzione della rosa, insieme al presidente Nicola Volpe, ci sarà il rientrante direttore tecnico Francesco Magna, figura ben nota all’ambiente e già artefice della storica promozione in Serie D nel 2013.

I primi profili accostati al club confermano la volontà di disputare un campionato di vertice. Tra i nomi caldi figurano l’esperto centrocampista De Sio, ex capitano dell’Ebolitana, e l’attaccante argentino Diaz, profilo di categoria superiore abituato a segnare con regolarità in Serie D. L’alternativa sarebbe una vecchia conoscenza del calcio agropolese: Marco Puntoriere, classe 1991.