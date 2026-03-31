Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 31 marzo, Parigi celebra la sua “Signora di Ferro”

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 31 marzo. Questa giornata segna la fine del primo trimestre dell’anno e si posiziona come un momento di passaggio simbolico tra la rigidità invernale e il pieno risveglio della primavera, portando con sé anniversari che hanno cambiato il volto della scienza e dell’arte.
Santi celebrati il 31 marzo
Il santo principale del giorno è San Beniamino, diacono e martire in Persia durante il V secolo. Vengono celebrati inoltre Sant’Agilulfo (Vescovo di Colonia), Santa Balbina di Roma (Martire), San Guido di Pomposa (Abate) e San Mauricillo (Vescovo di Milano).
Nati il 31 marzo
- René Descartes (Cartesio) (1596 – 1650): Filosofo e matematico francese, padre del razionalismo moderno.
- Papa Benedetto XIV (1675 – 1758): Al secolo Prospero Lorenzo Lambertini, fu il 247º vescovo di Roma.
- Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Compositore e musicista tedesco, gigante della musica barocca.
- Franz Joseph Haydn (1732 – 1809): Compositore austriaco, tra i massimi esponenti del classicismo.
- Robert Bunsen (1811 – 1899): Chimico tedesco, inventore del celebre becco di Bunsen.
- Carlo Rubbia (1934): Fisico italiano, Premio Nobel per la fisica nel 1984.
- Christopher Walken (1943): Attore statunitense, vincitore del premio Oscar.
- Al Gore (1948): Politico e ambientalista statunitense, Premio Nobel per la pace nel 2007.
- Isabella Ferrari (1964): Attrice italiana di cinema e teatro.
- Ewan McGregor (1971): Attore scozzese, celebre per i ruoli in Trainspotting e Star Wars.
Morti il 31 marzo
- Filippo III di Spagna (1578 – 1621): Re di Spagna e Portogallo.
- John Donne (1572 – 1631): Poeta e religioso inglese, esponente della poesia metafisica.
- Isaac Newton (1642 – 1727): Fisico e matematico inglese, formulatore della legge di gravitazione universale.
- Giuseppe Giusti (1809 – 1850): Poeta e scrittore italiano.
- John Pierpont Morgan (1837 – 1913): Banchiere e collezionista d’arte statunitense.
- Selena (1971 – 1995): Cantante statunitense, icona della musica tejano.
- Dario Bellezza (1944 – 1996): Poeta e scrittore italiano.
- Terri Schiavo (1963 – 2005): Donna statunitense al centro di un lungo caso etico sul fine vita.
Eventi principali del 31 marzo
- 1889: Viene ufficialmente inaugurata a Parigi la Torre Eiffel, costruita in occasione dell’Esposizione Universale per celebrare il centenario della Rivoluzione Francese.
- 1909: Viene impostato lo scafo del transatlantico RMS Titanic presso i cantieri Harland and Wolff di Belfast.
- 1935: Il re Vittorio Emanuele III inaugura ufficialmente la Città Universitaria di Roma.
- 1949: Karl Abarth fonda a Torino la Società Abarth & C., celebre casa automobilistica sportiva.
- 1966: L’Unione Sovietica lancia Luna 10, la prima sonda spaziale destinata a entrare nell’orbita lunare.
- 1991: Viene formalmente sciolto il Patto di Varsavia, l’alleanza militare tra i paesi del blocco comunista.
- 1999: Nelle sale cinematografiche americane debutta il film Matrix, destinato a rivoluzionare il cinema di fantascienza.
Giornate mondiali del 31 marzo
In questa data si celebrano la Giornata Mondiale del Backup, nata per sensibilizzare sull’importanza della protezione dei dati digitali, e la Giornata Internazionale della Visibilità Transgender, dedicata alla sensibilizzazione contro le discriminazioni.
Curiosità e citazione
Molti dei nati in questo giorno hanno segnato la storia del pensiero logico e scientifico: da Cartesio a Newton (morto in questa data), fino al Nobel Carlo Rubbia. Una curiosità riguarda Johann Sebastian Bach: sebbene oggi si festeggi il 31 marzo, all’epoca della sua nascita il calendario giuliano segnava il 21 marzo.
Citazione del giorno: Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)
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