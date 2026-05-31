Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 31 maggio: nascono i corn flakes

L’almanacco del 31 maggio ci accompagna alla conclusione del quinto mese dell’anno, offrendo uno sguardo tra eventi storici, anniversari di grandi personalità e celebrazioni globali. Questo giorno, il centocinquantunesimo dell’anno nei calendari gregoriani, segna un momento di transizione verso l’estate ricco di memoria e riflessioni.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica celebra la Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta. Si ricordano inoltre santa Petronilla, vergine e martire romana, san Silvio di Tolosa, vescovo, e san Nicole di Rouen.

Nati celebri

1681 – Vitus Bering, esploratore e navigatore danese

1819 – Walt Whitman, poeta, scrittore e giornalista statunitense

1910 – Enzo Sereni, sionista, scrittore e militare italiano

1923 – Rainier III di Monaco, principe sovrano del Principato di Monaco

1930 – Clint Eastwood, attore, regista e produttore cinematografico statunitense

1945 – Rainer Werner Fassbinder, regista, sceneggiatore e attore tedesco

1948 – Marco Manchester, cantautore italiano

1965 – Brooke Shields, attrice e modella statunitense

1970 – Paolo Sorrentino, regista, sceneggiatore e scrittore italiano

1976 – Colin Farrell, attore irlandese

Morti celebri

1594 – Tintoretto, pittore italiano

1809 – Joseph Haydn, compositore e pianista austriaco

1832 – Évariste Galois, matematico francese

1962 – Adolf Eichmann, militare e funzionario tedesco, criminale di guerra nazista

1976 – Jacques Monod, biologo e filosofo francese, Premio Nobel

2000 – Tito Puente, musicista e compositore statunitense

2006 – Raymond Davis Jr., chimico e fisico statunitense, Premio Nobel

Eventi storici

1279 a.C. – Ramsete II diventa faraone dell’Egitto.

1578 – Re Enrico III posa la prima pietra del Pont Neuf, il ponte più antico di Parigi.

1884 – Il medico e inventore statunitense John Harvey Kellogg brevetta i corn flakes.

1911 – Viene varato a Belfast il transatlantico Titanic.

1970 – Un violentissimo terremoto di magnitudo 7.9 colpisce la regione di Ancash, in Perù, causando oltre sessantamila vittime e una gigantesca frana sul monte Huascarán.

1972 – Si consuma la strage di Peteano, un attentato terroristico teso a tre carabinieri mediante un’auto bomba vicino a Gorizia.

2003 – Ultimo volo ufficiale per un aereo supersonico Concorde della flotta Air France.

Giornate mondiali

Il 31 maggio ricorre la Giornata mondiale senza tabacco (World No Tobacco Day), istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1987 per incoraggiare le persone ad astenersi dal fumo per almeno ventiquattr’ore e sensibilizzare sui rischi legati all’uso del tabacco.

Curiosità sui nati

Tra i nati del 31 maggio spicca la figura di Clint Eastwood, leggenda del cinema che ha saputo rivoluzionare il genere western prima come attore, con la celebre trilogia del dollaro di Sergio Leone, e poi come regista pluripremiato agli Oscar, dimostrando una longevità artistica rarissima a Hollywood. Un altro grande protagonista è Walt Whitman, considerato il padre della poesia americana moderna, che sconvolse i canoni letterari del suo tempo con la celebre raccolta “Foglie d’erba”, celebrando la democrazia, la natura e la libertà individuale.

Citazione del giorno

“Mi contraddico? Ebbene sì, mi contraddico. Sono vasto, contengo moltitudini.” – Walt Whitman

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