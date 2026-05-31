Almanacco

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 31 maggio: nascono i corn flakes

Il 31 maggio 1884 John Harvey Kellogg brevettava i famosi cereali da colazione. Storia, santi, nati e morti illustri nell'almanacco del giorno.

Redazione Infocilento
Corn Flakes

L’almanacco del 31 maggio ci accompagna alla conclusione del quinto mese dell’anno, offrendo uno sguardo tra eventi storici, anniversari di grandi personalità e celebrazioni globali. Questo giorno, il centocinquantunesimo dell’anno nei calendari gregoriani, segna un momento di transizione verso l’estate ricco di memoria e riflessioni.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica celebra la Visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta. Si ricordano inoltre santa Petronilla, vergine e martire romana, san Silvio di Tolosa, vescovo, e san Nicole di Rouen.

Nati celebri

  • 1681 – Vitus Bering, esploratore e navigatore danese
  • 1819 – Walt Whitman, poeta, scrittore e giornalista statunitense
  • 1910 – Enzo Sereni, sionista, scrittore e militare italiano
  • 1923 – Rainier III di Monaco, principe sovrano del Principato di Monaco
  • 1930 – Clint Eastwood, attore, regista e produttore cinematografico statunitense
  • 1945 – Rainer Werner Fassbinder, regista, sceneggiatore e attore tedesco
  • 1948 – Marco Manchester, cantautore italiano
  • 1965 – Brooke Shields, attrice e modella statunitense
  • 1970 – Paolo Sorrentino, regista, sceneggiatore e scrittore italiano
  • 1976 – Colin Farrell, attore irlandese

Morti celebri

  • 1594 – Tintoretto, pittore italiano
  • 1809 – Joseph Haydn, compositore e pianista austriaco
  • 1832 – Évariste Galois, matematico francese
  • 1962 – Adolf Eichmann, militare e funzionario tedesco, criminale di guerra nazista
  • 1976 – Jacques Monod, biologo e filosofo francese, Premio Nobel
  • 2000 – Tito Puente, musicista e compositore statunitense
  • 2006 – Raymond Davis Jr., chimico e fisico statunitense, Premio Nobel

Eventi storici

  • 1279 a.C. – Ramsete II diventa faraone dell’Egitto.
  • 1578 – Re Enrico III posa la prima pietra del Pont Neuf, il ponte più antico di Parigi.
  • 1884 – Il medico e inventore statunitense John Harvey Kellogg brevetta i corn flakes.
  • 1911 – Viene varato a Belfast il transatlantico Titanic.
  • 1970 – Un violentissimo terremoto di magnitudo 7.9 colpisce la regione di Ancash, in Perù, causando oltre sessantamila vittime e una gigantesca frana sul monte Huascarán.
  • 1972 – Si consuma la strage di Peteano, un attentato terroristico teso a tre carabinieri mediante un’auto bomba vicino a Gorizia.
  • 2003 – Ultimo volo ufficiale per un aereo supersonico Concorde della flotta Air France.

Giornate mondiali

Il 31 maggio ricorre la Giornata mondiale senza tabacco (World No Tobacco Day), istituita dall’Organizzazione mondiale della sanità nel 1987 per incoraggiare le persone ad astenersi dal fumo per almeno ventiquattr’ore e sensibilizzare sui rischi legati all’uso del tabacco.

Curiosità sui nati

Tra i nati del 31 maggio spicca la figura di Clint Eastwood, leggenda del cinema che ha saputo rivoluzionare il genere western prima come attore, con la celebre trilogia del dollaro di Sergio Leone, e poi come regista pluripremiato agli Oscar, dimostrando una longevità artistica rarissima a Hollywood. Un altro grande protagonista è Walt Whitman, considerato il padre della poesia americana moderna, che sconvolse i canoni letterari del suo tempo con la celebre raccolta “Foglie d’erba”, celebrando la democrazia, la natura e la libertà individuale.

Citazione del giorno

“Mi contraddico? Ebbene sì, mi contraddico. Sono vasto, contengo moltitudini.” – Walt Whitman

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